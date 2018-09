Geniez troeft Van Baarle nipt af in twaalfde etappe Vuelta a España

De 26-jarige Sky-renner Van Baarle kwam vlak na de finish nog ten val omdat hij een man die op de zeer smalle finishstraat liep niet meer kon ontwijken. Geniez en de nummer vier van de dag Dylan Teuns gingen ook naar het asfalt omdat ze tegen de man op reden. De Oekraïner Mark Padun, die derde werd, ontkwam aan een val.

Geniez, Van Baarle, Padun en Teuns maakten deel uit van een kopgroep van oorspronkelijk achttien renners, die alle ruimte kreeg van het peloton in de rit van bijna 182 kilometer van Mondoñedo naar Faro de Estaca de Bares.

Herrada kwam als zestiende over de streep op 2 minuten en 32 seconden van de winnaar. Het peloton volgde op 11.39. De Spaanse Cofidis-renner heeft in het klassement een voorsprong van 3.22 op Yates, die nu tweede staat.

Alejandro Valverde staat derde op 3.23. Steven Kruijswijk zakt naar de tiende plek op 4.05, terwijl Wilco Kelderman van veertien naar zestien gaat (op 5.12).

Renners krijgen komende dagen zware bergetappes

Geniez was voor de derde keer in zijn carrière de beste in een Vuelta-etappe. In 2013 won de renner van AG2R de vijftiende etappe en drie jaar later zegevierde hij in de derde rit.

De renners krijgen de komende drie dagen zware bergetappes voor de wielen in de Vuelta, met telkens een aankomst bergop.

De dertiende etappe van vrijdag gaat over 175 kilometer van Candás Carreño naar La Camperona en finisht op een heel steile col van eerste categorie (4,2 kilometer à 11,6 procent).

Peloton doet het rustig aan na helse etappe

Na de helse etappe van woensdag - verschillende renners noemden het de zwaarste dag van het jaar - besloot het peloton om het donderdag wat rustiger aan te doen. Al na ruim een kwartier koersen kregen achttien vluchters de ruimte en zij reden in het vervolg van de etappe een grote voorsprong bij elkaar.

Herrada was op 5 minuten en 45 seconden van Yates de best geklasseerde renner in het peloton en de Spanjaard reed al na zo'n 50 kilometer virtueel in de leiderstrui. Mitchelton-Scott, de ploeg van Yates, deed geen moeite om de rode trui te verdedigen.

Met nog ruim 20 kilometer te gaan kwam er een beslissende splitsing in de kopgroep. De Belgen Teuns, Dries Devenyns en Victor Campenaerts, Geniez, Padun, Van Baarle en de Italianen Davide Formolo en Gianluca Brambilla gingen om de zege strijden.

Van Baarle probeerde in een afdaling op 8 kilometer van de streep alleen weg te rijden, maar hij werd teruggepakt.

Het bleef daarna aanvallen regenen in de bochtige en lastige finale en Van Baarle moest twee keer in zijn eentje een gat dichtrijden, maar desondanks kon hij meesprinten om de zege. Geniez had echter net wat meer over dan de Nederlander.