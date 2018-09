Lotto-Jumbo wint ploegentijdrit in Groot-Brittannië, Roglic nieuwe leider

Het is al de dertigste zege dit seizoen van Lotto-Jumbo, dat indruk maakte in de rit - de vijfde etappe van de Britse rittenkoers - over 12,4 kilometer.

Met een tijd van 19.37 waren Roglic, Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn, Maarten Wynants, Neilson Powless en Koen Bouwman zestien seconden sneller dan nummer twee Quick-Step Floors. Katusha-Alpecin werd derde in 19.57.

Na vier vlakke etappes was de verwachting al dat de ploegentijdrit voor flinke verschuivingen in het klassement zou zorgen. Het laatste deel van de rit van Cockermouth naar de top van Whinlatter Pass had een stijgingspercentage van 7 procent. Op dat stuk maakte Lotto-Jumbo met tijdritspecialisten Van Emden en Roglic een uitstekende indruk.

Roglic verdedigt voorsprong van zes seconden

De 28-jarige Roglic nam de groene leiderstrui over van de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, die met BMC 38 seconden toe moest geven op Lotto-Jumbo. In het algemeen klassement heeft de Sloveen zes seconden voorsprong op de Fransman Julian Alaphilippe, die tweede staat, en zestien seconden op de Luxemburger Bob Jungels.

Met Eenkhoorn (zesde op 0.34), Van Emden en Powless (achtste en negende op 0.37) heeft Lotto-Jumbo nog drie renners in de top tien. Wout Poels van Team Sky staat vijfde, op 26 seconden van Roglic.

De Ronde van Groot-Brittannië gaat vrijdag verder met een rit van Barrow-in-Furness naar Whinlatter Pass, waar de finish na 168 kilometer koers op een 3,9 kilometer lange klim ligt. De ronde eindigt zondag met een vlakke etappe in Londen.