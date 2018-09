Spekenbrink: 'Sunweb kan met huidige ploeg voor het hoogste gaan'

"We hebben hele gerichte versterkingen gehaald. Met de ploeg die we nu hebben kunnen we misschien wel voor het hoogste gaan", zegt Spekenbrink woensdag in gesprek met de NOS.

Team Sunweb heeft de afgelopen tijd nooit onder stoelen of banken gestoken dat het volgend jaar de Tour de France wil winnen. Kopman Tom Dumoulin was daar deze zomer met een tweede plaats al heel dichtbij.

"Qua grote rondes gaan we echt inzetten op de Tour de France. Tom is de man die het voor ons moet gaan doen", aldus Spekenbrink.

"Je hebt daar een aantal renners bij nodig die op een slotklim nog dingen kunnen doen. We hebben al Wilco (Kelderman, red.) en Sam (Oomen, red.), beiden hebben top tien gereden in een grote ronde."

'We zijn niet van het kopiëren'

Spekenbrink verwacht dat de 34-jarige Ier Roche, die overkomt van BMC en in het verleden ook voor Team Sky heeft gereden, voor dat stadium belangrijk werk kan verrichten.

"Je hebt jongens als Roche nodig die het werk kunnen doen vóór de slotklim. Zodat Wilco en Sam daar fris aan kunnen beginnen. Hij heeft veel ervaring en is een kwalitatieve impuls voor onze ploeg."

"Of het handig is dat hij voor Sky heeft gereden? Misschien. Maar we zijn niet van het kopiëren. Wij trekken ons eigen plan. En het is jouw plan dat het verschil moet maken. Je moet nadenken over een plan en daarnaar handelen. Een renner vastleggen kan op zichzelf geen doel zijn."

Spekenbrink ziet de 23-jarige Australiër Power, die nog niet in actie kwam in de Tour de France, de Giro d'Italia of de Vuelta a España, als een belangrijke jongen voor de toekomst, maar ook als iemand die er gelijk kan staan.

"We volgen hem als sinds hij een belofterenner is. Hij was wereldtop in de categorie onder 23 jaar. Hij heeft de kwaliteiten om heel goed wedstrijden van drie weken aan te kunnen."