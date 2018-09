Mollema: 'Dit was misschien wel zwaarste rit van het jaar'

"Ik heb gewoon weer alles gegeven om succes te hebben", aldus Mollema na afloop van de rit.

Mollema is deze Vuelta al twee keer als tweede gefinisht in een etappe en deed in de hectische elfde rit opnieuw diverse pogingen om in de kopgroep te komen die de zege kreeg van het peloton.

"Dat lukte uiteindelijk. Op een kilometer of 45 van de streep heb ik zelf aangevallen. Het werd me toen al snel duidelijk dat mijn benen niet goed genoeg waren om de etappe te winnen."

De 31-jarige Nederlander werd achterhaald door de achtervolgende groep met de uiteindelijke ritwinnaar Alessandro De Marchi en moest in de slotkilometers ook de klassementsrenners nog voorbij laten gaan.

"Jammer. Het was vandaag denk ik de zwaarste etappe van deze Vuelta, misschien wel van het hele jaar. Het was loodzwaar, van start tot finish. Toen er eenmaal een kopgroep was, werd het vol gas racen tot aan de finish. En het parcours ging de hele dag op en neer, het was nog zwaarder dan het in het routeboek leek."

Goede dag voor Kruijswijk en Kelderman

De Nederlandse klassementsrenners Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman hadden naar eigen zeggen een goede dag.

"We moesten bij de les zijn. Zeker in de finale met die regen", keek Kruijswijk, negende in het klassement, terug. "Je weet dat dit zo'n etappe is dat iedereen mee in de aanval wil", constateerde Kelderman, de nummer veertien op 1.50 van leider Simon Yates.

"Ik voelde me goed, morgen mag het van mij weer zo'n zware dag zijn. Dan is iedereen wat vermoeider als we vrijdag echt gaan klimmen. Daar kijk ik echt naar uit."

'Bewaar mijn energie liever voor later'

De Fransman Thibaut Pinot was de verrassing in de kopgroep waarin normaal in dergelijke etappes alleen renners met grote achterstand in het klassement mee mogen. Kruijswijk: "Dat was eigenlijk gunstig. Movistar hield zo de controle en wij hoefden ons niet druk te maken."

De kopman van Lotto-Jumbo werd slechts verrast in de finale door een paar niet voorziene smalle wegen, waarbij het ook nog net ging regenen. "We zaten in veertigste, vijftigste positie en moesten een behoorlijke inspanning doen. Maar dat lukte."

Kelderman begreep niet goed dat Pinot erbij zat. "Ik dacht even: ik had ook mee moeten zitten. Maar misschien laten ze mij niet gaan. En ik bewaar mijn energie liever voor later in de week."