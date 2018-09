Sunweb trekt na Roche ook Australiër Power aan als helper Dumoulin

De 23-jarige Power komt over van Mitchelton-Scott en wordt bij Sunweb gezien als belangrijke helper van Dumoulin in de grote koersen.

"Robert heeft veel veelbelovende resultaten geboekt in het begin van zijn loopbaan en stond sindsdien op onze radar. We zijn heel erg blij dat we hem hebben vastgelegd", aldus ploegleider Marc Reef.

"Hij heeft een paar moeilijke jaren gekend toen hij prof werd, maar we geloven dat hij de potentie heeft om bij onze ploeg een aantal stappen in zijn ontwikkeling te zetten. Hij heeft de capaciteit om onze ploeg in een zware drieweekse koers sterker te maken."

Power, die tot en met 2020 heef getekend, kwam nog niet in actie in de Giro, Tour of Vuelta. Wel reed hij dit seizoen onder meer het Critérium du Dauphiné, waarin hij 69e werd.

Komst Roche was al bekend

Het aantrekken van de 34-jarige Roche door Sunweb was al bekend, want de renner van BMC had zijn transfer dinsdag bevestigd tegenover het AD. De Ier tekent voor één jaar bij de Duitse ploeg.

"Ook Nicholas heeft uiteraard de fysieke capaciteiten die van waarde zijn voor de ploeg, maar hij brengt eveneens een schat aan ervaring mee voor onze klassementsmannen", doelt Reef op onder anderen Dumoulin.

"Door de jaren heen heeft Nicholas veel koersen en grote rondes gereden en daarin stabiel gepresteerd. Qua persoonlijkheid past hij goed bij Sunweb en hij brandt van ambitie om voor ons van waarde te zijn in de grote rondes."

Roche is momenteel in de Vuelta bezig aan zijn twintigste grote ronde. Hij eindigde twee keer in de top tien en acht keer in de top twintig van het klassement in de Giro, Tour of Vuelta.

Met de komst van Power en Roche speelt Sunweb in op het vertrek van de ervaren klimmers Laurens ten Dam (37) en Simon Geschke (32), die naar BMC vertrekken. De transfer van Ten Dam is overigens nog niet bevestigd.