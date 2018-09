Ervaren renner Siutsou bij dopingtest betrapt op gebruik van epo

De UCI meldt in een persbericht dat er na een test op 31 juli een afwijkende waarde van het hormoon epo is gevonden bij Siutsou. Epo stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen, die helpen bij het vervoer van zuurstof in het menselijk lichaam.

Bahrain-Merida schrijft op zijn eigen site dat Siutsou vanwege het zerotolerancebeleid van de ploeg per direct geschorst is. De Wit-Rus heeft een aflopend contract bij de formatie en hoorde in juni al dat zijn verbintenis niet verlengd zou worden.

"Dit nieuws is ontzetttend teleurstellend", zegt teambaas Brent Copeland van Bahrain-Merida. "We nemen onze interne medische code zeer serieus en dit gedrag wordt niet geaccepteerd. We zullen verdere stappen ondernemen tegen de renner."

Siutsou heeft nog het recht om een B-staal aan te vragen. Als die ook positief is, zal hij normaal gesproken een schorsing van meerdere jaren krijgen.

Siutsou was ooit negende in Ronde van Italië

Siutsou debuteerde in 2005 namens het Italiaanse Fassa Bortolo op het hoogste niveau. Hij kwam verder uit voor onder meer Team Columbia, Team Sky en Dimension Data.

Zijn grootste successen vierde de viervoudig Wit-Russisch kampioen tijdrijden in de Giro d'Italia. In 2009 won hij de lastige achtste etappe in de Ronde van Italië. Twee jaar later eindigde hij vlak achter Steven Kruijswijk als negende in het klassement van de Giro en in 2016 werd hij tiende.

Siutsou startte in totaal vijftien keer in een grote ronde. De Giro van dit jaar zou zijn zestiende grote ronde worden, maar hij viel bij het verkennen van de openingstijdrit in Jeruzalem en moest opgeven voordat de koers begonnen was. Hij won een maand eerder een etappe en het eindklassement in de Ronde van Kroatië.