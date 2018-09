Viviani sprint in tiende etappe naar tweede ritzege in Vuelta

Peter Sagan kwam als tweede binnen in Bermillo de Sayago en de Italiaan Giacomo Nizzolo moest zich met de derde plek tevredenstellen. Lotto-Jumbo-renner Danny van Poppel eindigde als zesde.

Het is voor Viviani al de tweede ritzege in deze Ronde van Spanje. De 29-jarige Italiaan, die eerder dit jaar in de Giro d'Italia vier etappes won, trok in de derde Vuelta-rit ook aan het langste eind in de sprint.

Met zijn overwinning van dinsdag bezorgde Viviani Quick-Step de zestigste overwinning van dit jaar. Daarmee is de Belgische ploeg met grote afstand het succesvolste team van het peloton.

Ruim 40 kilometer voor de finish van de tiende etappe werden de renners nog opgeschrikt door een harde valpartij van Simone Petilli. De Italiaan lag enige tijd stil op de grond en werd op een brancard een ambulance in gedragen. Het is nog niet bekend hoe het met hem is.

Kelderman ontkomt aan nieuw tijdverlies

Wilco Kelderman ontkwam in de slotfase aan nieuw tijdverlies. De Team Sunweb-renner kampte eerst met een lekke band en moest in de laatste kilometer zelfs van achterband wisselen, waardoor hij met een achterstand over de finish kwam. Kelderman kreeg echter dezelfde tijd als Viviani en bleef dus tijdverlies bespaard.

Simon Yates blijft de drager van de rode leiderstrui. De 26-jarige Brit heeft nog steeds een voorsprong van een seconde op de Spanjaard Alejandro Valverde. Nummer drie Nairo Quintana volgt in het algemeen klassement op veertien tellen.

Ook Steven Kruijswijk handhaafde zich in de top tien. De renner van Lotto-Jumbo kijkt nog steeds tegen een achterstand van 43 seconden aan op Yates. Kelderman bezet de veertiende plek.

Woensdag staat de renners weer een heuvelachtige etappe te wachten. Het peloton vertrekt uit Mombuey en komt 207,8 kilometer later aan in Luintra.

Twee vluchters krijgen zegen van peloton

Het duurde niet lang voordat de vlucht van de dag een feit was in de vlakke tiende rit. De Spanjaard Jesús Ezquerra en de Portugees Tiago Machado kregen de zegen van het peloton en pakten een voorsprong van vier minuten op de grote groep.

Groter werd die marge niet, mede doordat de sprintersploegen het tempo hoog hielden. In het peloton gebeurde niet veel, al reed Vincenzo Nibali door een lekke band even op achterstand. De Italiaan had weinig moeite om weer de aansluiting te vinden met de grote groep.

Ezquerra en Machado reden lange tijd op kop, maar de voorsprong van het duo brokkelde langzaam maar zeker af. Bij de tussensprint - Ezquerra pakte drie bonificatieseconden - reden de twee renners nog bij elkaar, maar tijdens het beklimmen van de Alto de Fermoselle 30 kilometer voor de meet werden ze alsnog ingerekend.

Vanaf dat moment was het peloton niet meer van plan een renner te laten gaan, al mocht de Spanjaard Diego Rubio nog wel even op kop rijden. Zijn voorsprong werd niet groter dan vijftien seconden en 9 kilometer voor de meet verdween de renner van Burgos-BH weer in de grote groep.

Waar enkele klassementsrenners door lekke banden nog alle zeilen bij moesten zetten om tijdverlies te voorkomen, maakten de sprintersploegen zich op voor de massasprint. Viviani zette vroeg aan en bleef zijn concurrenten vrij eenvoudig voor.