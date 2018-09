Ervaren Nicolas Roche bevestigt overstap naar ploeg Dumoulin

Team Sunweb heeft de overstap nog niet bekendgemaakt, maar Roche bevestigde de transfer dinsdag voor de start van de tiende etappe van de Vuelta a España aan het AD.

"Ik vind het een goede stap", zegt de Ier. "Dit team past uitstekend bij de huidige fase van mijn carrière. Ik ben heel blij dat ik deel uit ga maken van een ploeg die heel goed georganiseerd is en grote doelen heeft."

"Ik krijg een ondersteunende rol en in sommige koersen kan ik ook voor mijn eigen kansen gaan. Ik wil bovendien mijn ervaring delen met de jonge renners."

Roche, die bezig is aan zijn tweede jaar bij BMC, denkt dat Dumoulin een potentiële Tour-winnaar is. "Tom heeft zich de laatste jaren goed ontwikkeld. Ik dank dat hij echt een kanshebber is voor een Tour-zege."

Sunweb zoekt ervaren klimmers

Team Sunweb is op zoek naar ervaren klimmers die Dumoulin volgend jaar kunnen helpen in de Ronde van Frankrijk. De Duitser Simon Geschke (32) en Laurens ten Dam (37) vertrekken in 2019 naar het huidige BMC, al is de transfer van Ten Dam nog niet bevestigd door de ploegen.

Dumoulin vertelde vorige maand dat hij baalt van het vertrek van het duo. "Ik kan met allebei heel goed opschieten, ik had ze er graag bij gehouden. Maar ik ben het management van de ploeg niet. Ik word gewoon betaald. Ik ben renner, dat is mijn rol."

Roche is momenteel in de Ronde van Spanje bezig aan de twintigste grote ronde uit zijn loopbaan. Hij eindigde twee keer in de top tien (vijfde in de Vuelta van 2013, zesde in de Vuelta van 2010) en acht keer in de top twintig van het klassement in de Giro, Tour of Vuelta.

De zoon van voormalig Tour-winnaar Stephen Roche staat momenteel op de 35e plaats in het klassement van de Vuelta.