Alaphilippe boekt in Groot-Brittannië negende zege van seizoen

Alaphilippe rekende na 127 kilometer over een geaccidenteerd parcours af met de Australiër Patrick Bevin en de Let Emils Liepins.

Jos van Emden, die dinsdag zijn contract bij Lotto-Jumbo met drie jaar verlengde, was op plaats dertien de beste Nederlander. Wout Poels eindigde als vijftiende, terwijl ook Pascal Eenkhoorn (24e) nog in de eerste groep eindigde.

Bevin neemt door de bonificatieseconden de leiderstrui over van zijn landgenoot Cameron Meyer, die ook in de voorste groep finishte en nu de nummer twee van het klassement is in dezelfde tijd als Bevin. Alaphilippe klimt naar de derde plek, op twee seconden van de leider. Poels staat vijfde op twaalf tellen.

Quick-Step Floors staat al op 59 overwinningen

Alaphilippe boekte alweer zijn negende overwinning van het seizoen. De renner van Quick-Step Floors won twee etappes in de Tour de France, twee etappes in de Ronde van Baskenland, één etappe in het Critérium du Dauphiné, één etappe in de Colombiaanse ronde Oro Y Paz en de klassiekers Waalse Pijl en Clásica San Sebastián.

Quick-Step Floors staat op 59 overwinningen in 2018. Daarmee is de Belgische ploeg met grote afstand het succesvolste team van het peloton.

De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met zondag.