Daniel Martin verlaat Vuelta vanwege geboorte tweeling

"Ik ga vanuit de Vuelta naar de grootste uitdaging van mijn leven. Mijn ploegmaat voor het leven heeft me nu nodig. Ik bedank mijn team voor het begrip, want familie komt altijd op de eerste plaats", schrijft Martin op Twitter.

De 32-jarige Martin staat na negen etappes op de 55e plaats in het algemeen klassement, op ruim een half uur achterstand van rodetruidrager Simon Yates.

In de Tour de France won Martin in juli een etappe, de tweede uit zijn loopbaan, en eindigde hij als achtste in het klassement. Ook werd hij uitgeroepen tot meest strijdlustige renner.

In 2011 won Martin voor de eerste en vooralsnog ook laatste keer een etappe in de Ronde van Spanje. Hij mocht zich in de Giro d'Italia nog nooit dagwinnaar noemen.