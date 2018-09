Kelderman: 'Ik heb in Vuelta nog niet met lekker gevoel op fiets gezeten'

"Ik hoopte bij de start in Málaga nog dat ik ver kon komen puur op basis van de vele trainingsarbeid, maar ik ben er inmiddels achter dat de koers behoorlijk wat impact heeft op mijn lichaam", zegt de kopman van Team Sunweb maandag op de eerste rustdag.

Kelderman miste een groot deel van het seizoen als gevolg van een dubbele sleutelbeenbreuk. In maart tijdens de Tirreno-Adriatico brak hij zijn sleutelbeen voor het eerst. Kort na zijn rentree in juni ging het tijdens de NK opnieuw mis.

"Het gaat nu elke dag een stuk beter, dat wel", merkt de 27-jarige klassementsrenner. "Toch kan ik niet zeggen dat ik al met een echt lekker gevoel op de fiets heb gezeten."

"Niet dat het iets is waar ik alle dagen aan zit te denken, want daar schiet je niets mee op. Uiteindelijk moet je gewoon de finale rijden", aldus de Veenendaler.

Kelderman kijkt uit naar koelere dagen

Kelderman bezet momenteel de veertiende plaats in het algemeen klassement, met een achterstand van een minuut en vijftig seconden op rodetruidrager Simon Yates. De Nederlander had wel enige moeite met het acclimatiseren.

"De eerste dagen van de race zat alles vast in mijn bovenlichaam. Dat had te maken met de stress van de wedstrijd en de enorme hitte. Alle spieren leken wel geblokkeerd."

"Er zijn meer behandelingen dan normaal nodig geweest om de zaak weer los te krijgen. Hopelijk kloppen de berichten dat het de komende dagen wat koeler wordt, dan presteer ik vaak beter", kijkt hij hoopvol vooruit.

'Zou lullig zijn als ik minuut tekortkom voor podium'

Kelderman baalt nog steeds van het tijdverlies dat hij leed op de zesde dag, nadat hij in slotfase door materiaalpech werd opgehouden. "Als me dat niet zou zijn overkomen, had ik nu derde gestaan in het klassement en zouden de vooruitzichten heel anders zijn geweest."

"In dat geval zou ik mee strijden om een podiumplaats, terwijl het voorlopig de vraag is of dat nog lukt. Nu ben ik degene die tijd moet terug zien te pakken, bijvoorbeeld in de tijdrit daags na de tweede rustdag."

Kelderman hoopt dat zijn concurrenten steken laten vallen. "Het zou heel lullig zijn, mocht ik in Madrid een minuut tekort komen om het podium te halen. Maar ja, dat hoort ook bij de koers", beseft Kelderman, die vorig jaar vierde werd in de Ronde van Spanje.

Na de rustdag gaat de Vuelta dinsdag verder met een vlakke rit over 177 kilometer tussen Salamanca en Bermillo de Sayago. Op vrijdag, zaterdag en zondag staan er drie zware bergritten op het programma.