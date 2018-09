Leider Yates door inzinking in Giro voorzichtig over Vuelta-kansen

"Ik had totaal niet verwacht dat ik de leiding in het klassement zou pakken, het is een mooie verrassing", aldus de 26-jarige Yates tegen Cyclingnews. "Maar ik weet niet wat het plan nu is. Ik zal maandag op de rustdag met het team bespreken of we de komende dagen de trui gaan verdedigen."

De kopman van Mitchelton-Scott eindigde zondag als negende in de negende etappe, een pittige bergrit met finish in skioord La Covatilla. Hij nam daarmee de rode trui over van Rudy Molard, die al vroeg op de steile slotklim moest lossen uit de groep met favorieten.

Yates reed in mei in de Ronde van Italië liefst dertien ritten in de roze leiderstrui, maar in de voorlaatste bergetappe stortte hij volledig in. De klimmer verloor bijna veertig minuten en eindigde uiteindelijk slechts als 21e in het klassement.

Yates weet nog steeds niet precies wat de oorzaak van die inzinking is, dus hij durft niet te zeggen dat hem dat in de Ronde van Spanje niet opnieuw kan overkomen.

"Als ik in de Giro een les heb geleerd, dan kan ik dat nu nog niet weten", wees hij naar het feit dat hij in Italië pas problemen kreeg in de slotweek. "Maar ik weet wel dat ik in goede conditie naar de Vuelta ben gekomen en dat ik een heel andere voorbereiding heb gehad dan voor de Giro."

Verschillen in klassement zijn nog heel klein

De verschillen in het algemeen klassement zijn na de eerste van drie Vuelta-weken nog heel klein. Yates heeft een voorsprong van precies één seconde op de nummer twee Alejandro Valverde. De top veertien staat nog binnen twee minuten van de leider.

"Er zijn pas twee echte kansen geweest voor de klassementsrenners om een verschil te maken", doelde Yates op de vierde en de negende etappe. "Er komt de komende twee weken nog veel meer aan. Hoe noordelijker we komen, hoe meer etappes er zijn waarin er verschillen zullen komen in het klassement."

De Vuelta gaat dinsdag verder met een vlakke rit van 177 kilometer van Salamanca naar Bermillo de Sayago. Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn er zware etappes met finish bergop.