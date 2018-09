Kelderman voelt na tijdwinst dat hij elke dag beter wordt in Vuelta

"Het is mooi dat ik vandaag wat tijd terug heb kunnen pakken", aldus Kelderman op de site van zijn ploeg Team Sunweb. Hij verloor eerder deze Vuelta al ruim anderhalve minuut vanwege een lekke band.

De nummer vier van de Vuelta van vorig jaar demarreerde in de laatste kilometer van de zware slotklim naar La Covatilla en kreeg alleen de Colombianen Nairo Quintana en Miguel Ángel López met zich mee.

Kelderman eindigde achter López en Quintana als zesde, op 2 minuten en 40 seconden van ritwinnaar Ben King. Het trio pakte 9 seconden op de nieuwe klassementsleider Simon Yates, 24 seconden op Alejandro Valverde en 25 seconden op Thibaut Pinot en Steven Kruijswijk.

"Aan het begin van de slotklim voelde ik me nog niet zo goed", zei Kelderman. "Er stond een harde wind, dus aanvallen was niet echt een optie. Uiteindelijk vond ik een goed moment om ervoor te gaan en we wisten gelukkig een gaatje te slaan."

Kelderman stijgt drie plaatsen in klassement

Zijn late aanval leverde Kelderman drie plaatsen winst op in het klassement. De klimmer, die donderdag in de zesde etappe door materiaalpech 1 minuut en 44 seconden verloor, staat nu veertiende op 1.50 van Yates.

"Ik heb een paar dagen geleden veel tijd verloren, maar het is nog vrij vroeg in deze Vuelta", aldus Kelderman. "Ik had voor deze ronde door blessureleed lange tijd niet gekoerst, maar voel nu dat ik elke dag beter word."

Het Vuelta-peloton krijgt maandag een rustdag. De ronde gaat dinsdag verder met een vlakke rit van 177 kilometer van Salamanca naar Bermillo de Sayago.