Van Vleuten stelt eindzege veilig in Ladies Tour met winst in tijdrit

Van Vleuten deed precies 24 minuten over haar race tegen de klok van achttien kilometer in Roosendaal. Daarmee bleef de regerend wereldkampioen tijdrijden haar landgenoten Ellen van Dijk (tweede in 24.22) en Anna van der Breggen (derde in 24.32) ruim voor.

Lucinda Brand begon met een achterstand van achttien seconden op Van Vleuten aan de laatste etappe, maar de renner van Team Sunweb ging onderuit in haar tijdrit en verloor daardoor kostbare tijd.

Voor Van Vleuten was het al de derde dagoverwinning in deze Ladies Tour. De 35-jarige Wageningse won de proloog in Arnhem en stelde ook in de tweede etappe de zege veilig.

Van Dijk en Van der Breggen completeren podium

Ook in het eindklassement troefde Van Vleuten haar landgenoten Van Dijk en Van der Breggen af. Van Dijk moest 52 seconden toegeven en Van der Breggen eindigde op 1.05 van Van Vleuten als derde.

Chantal Blaak, die in 2016 zegevierde en in deze editie een etappe won, eindigde dit keer als vijftiende in het algemeen klassement. Brand moest door haar val in de slotrit genoegen nemen met de 21e plek.

Vorig jaar was Van Vleuten voor het eerst de beste in de Ladies Tour, een Nederlandse rittenkoers uit de WorldTour over zes dagen. Eerder dit jaar won ze onder meer de Giro Rosa en La Course. Over drie weken verdedigt Van Vleuten in Oostenrijk haar wereldtitel op de tijdrit.

"Ik beschouwde dit als de generale repetitie voor het WK", aldus de Nederlandse tegen het Limburgse L1. "De hele wereldtop stond hier aan de start. Dat maakt deze zege extra mooi, zo kort voor een WK op een parcours dat me ligt."