Lotto-Jumbo blij met 'verrassend goede' uitgangspositie Kruijswijk in Vuelta

"Steven Kruijswijk en George Bennett hebben een goede uitgangspositie en dat is niet met hangen en wurgen gegaan", zegt ploegleider Addy Engels. "Wat er als ploeg omheen zit, loopt ook goed, zowel bergop als op de lastige vlakke stukken."

Kruijswijk heeft in het algemeen klassement een achterstand van 1.18 minuten op de Franse leider Rudy Molard. Ploeggenoot Bennett bezet op 1.26 de elfde plaats.

"Het is een plus dat Steven, die het altijd van de derde week moet hebben, geen tijd heeft verloren", zegt Engels. "Dat is verrassend. Het doet me denken aan de Giro van twee jaar geleden."

In de Ronde van Italië in 2016 leek de 31-jarige Brabander op weg naar de eindzege, maar verspeelde hij zijn roze leiderstrui door een val en eindigde hij uiteindelijk als vierde.

"Hij zit goed in zijn vel en heeft minder moeite met goed positioneren", analyseert Engels. "Hij heeft de explosieve momenten, waar hij in het verleden nog weleens moeite mee had, goed verteerd. Dat geeft veel hoop."

'Hoop de vorm van de Tour hier ook te hebben'

Kruijswijk werd deze zomer knap vijfde in de Tour de France en is in Málaga van start gegaan met de ambitie om ook in de Vuelta bij de beste vijf te eindigen.

De renner liet voor de etappe van zaterdag al weten ondanks zijn goede uitgangspositie nog geen conclusies te trekken. "Misschien na zondag wel. Hopelijk heb ik de vorm die ik in de Tour had mee kunnen nemen hiernaartoe."

Het peloton krijgt zondag met de etappe naar La Covatilla de zwaarste etappe tot nu toe in deze Vuelta voor de kiezen. De rit eindigt met een 15,3 kilometer lange klim van de buitencategorie, met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5.

De start van de negende etappe was even na 12.00 uur in Toledo. De finish van de 200 kilometer lange rit wordt tussen 17.30 uur en 18.00 uur verwacht.