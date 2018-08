Sunweb blij met herstel Kelderman na teleurstellend tijdverlies in Vuelta

"Wilco heeft vandaag opnieuw laten zien dat hij in de juiste vorm steekt. Hij heeft zich goed hersteld van de teleurstelling van gisteren", aldus ploegleider Aike Visbeek op de site van Team Sunweb, de ploeg van Kelderman.

De 27-jarige Nederlander leverde donderdag 1 minuut en 44 seconden in, omdat zijn achterwiel kapotging in volle finale. Hij zakte daardoor naar de zeventiende plek in het algemeen klassement.

Kelderman zat vrijdag in de listige finale van de zevende rit wel in de groep met favorieten. Hij probeerde zelfs nog even weg te rijden in de laatste 10 kilometer, maar kreeg geen ruimte. De nummer vier van de Vuelta van vorig jaar kwam uiteindelijk als negende over de streep, op vijf seconden van ritwinnaar Tony Gallopin.

"Het was een lastige rit", keek Kelderman terug. "Gelukkig ben ik uit de problemen gebleven, maar voor alleen dat doe je het niet. De finale was een chaos, er waren smalle en slechte wegen. Maar eigenlijk is dat elke dag zo. Als ploeg hebben we het goed gedaan, de hele dag scherp en van voren."

Tony Gallopin

Kruijswijk blij met 'heel sterke ploeg'

Kruijswijk was de tweede Nederlander in de daguitslag. De kopman van Lotto-Jumbo eindigde als elfde, in dezelfde tijd als Kelderman.

"Het was geen simpele finale, maar ook niet een waar je de favorieten er zo maar vanaf rijdt", stelde Kruijswijk. "Dan is het zaak voorin te blijven. Dat is me gelukt. Het ging goed en ik voel me goed. Gallopin plaatste een zeer goede aanval, dat was mij in deze situatie niet gegeven."

De Brabander, die in het klassement op de negende plaats de beste Nederlander is, was blij met de hulp die hij van zijn teamgenoten kreeg. "We hebben een heel sterke ploeg voor dit terrein. Daarnaast moet je niet vergeten dat de andere jongens ons op het vlakke goed afzetten. Dat scheelt ons een hoop kracht."

De Vuelta gaat zaterdag verder met een 195 kilometer lange rit van Linares naar Almadén. Er is slechts één gecategoriseerde klim, maar het is nergens echt vlak. De laatste 5 kilometer loopt de weg bijna constant omhoog.

De achtste rit begint zaterdag om 12.10 uur. De finish wordt verwacht tussen 16.55 en 17.30 uur.