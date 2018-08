Gallopin soleert naar ritzege in Vuelta, Kwiatkowski verliest tijd

Gallopin ging met minder dan 2 kilometer te gaan over de Spaanse koploper Jesús Herrada heen en hield knap stand in de straten van Pozo Alcón. Peter Sagan sprintte op vijf seconden van de winnaar naar de tweede plek, terwijl Alejandro Valverde derde werd.

Michal Kwiatkowski was de verliezer van de dag. De kopman van Sky, die de dag begon op de tweede plek van het algemeen klassement, verloor 25 seconden op de groep met favorieten en is nu de nummer zes, met een achterstand van 1 minuut en 6 seconden op Molard.

Wilco Kelderman (negende) en Steven Kruijswijk (elfde) zaten wel in eerste groep. Kruijswijk staat in het klassement nog steeds negende op 1.18 van het rood. Kelderman verloor donderdag bijna twee minuten door een kapotte achterband in volle finale en staat zeventiende op 2.50.

De Spanjaard Valverde is de nieuwe nummer twee van de algemene rangschikking, op 47 seconden van Molard. De Duitser Emanuel Buchmann (op 48 seconden), de Brit Simon Yates (op 51 seconden) en Gallopin (op 59 seconden) maken de top vijf vol.

Zaterdag staat er wederom een heuvelachtige rit op het programma in de Ronde van Spanje. De 195 kilometer lange rit van Linares naar Almadén is nergens echt vlak en in de laatste 5 kilometer loopt de weg bijna constant omhoog.

'Vlakke rit' met 2.500 hoogtemeters

Volgens de organisatie was de zevende etappe vlak, maar de 185,7 kilometer lange rit van Puerto Lumbreras naar Pozo Alcón was met 2.500 hoogtemeters hoogstens 'Spaans vlak' te noemen.

Lotto-Jumbo-renner Floris De Tier zat voor de tweede keer in drie dagen in de vlucht van de dag. De Belg kreeg de Fransman Alexis Gougeard, de Canadees Michael Woods, de Italianen Nicola Conci en Edward Ravasi en de Spanjaarden Alex Aranburu en Óscar Rodríguez met zich mee.

De voorsprong van de zeven vluchters schommelde het grootste gedeelte van de etappe tussen de 2,5 en de 3,5 minuut. Op de Alto de Ceal, met de top op 12,7 kilometer van de finish, was het verhaal van de avonturiers voorbij.

Veel aanvallen in laatste 10 kilometer

De lastige, heuvelachtige finale over niet altijd even goede wegen nodigde uit tot aanvallen. De meeste pogingen, onder meer een van Kelderman, kwamen niet heel ver, al werd het flink uitgedunde peloton wel even opgehouden door een valpartijtje van Kwiatkowski in de afdaling van de Alto de Ceal.

De Pool verloor door zijn val de aansluiting met de andere favorieten en hij kon het gat met het pelotonnetje voor hem niet meer dichten in de laatste paar kilometers.

Vooraan wist Herrada een voorsprong van een seconde of tien te pakken, maar op 1,5 kilometer van de streep kwam Gallopin als een sneltrein voorbij. De renner van AG2R, die in juli een zeer teleurstellende Tour de France reed, boekte vervolgens zijn twee dagzege van 2018.