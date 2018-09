'Uithangbord' Van Aert wil niet uitkomen voor fusieploeg Roompot-Crelan

De 23-jarige Belg moet een van de uithangborden worden van de fusieploeg, maar Van Aert voelt zich door de ploegleiding gebruikt. "Het is genoeg geweest", zegt hij tegen Het Laatste Nieuws.

Van Aert ligt officieel nog een jaar vast bij Sniper Cycling, het bedrijf achter Verandas Willems-Crelan. Dat contract wordt overgeheveld naar de fusieploeg. In principe rijdt hij vanaf 2020 voor Lotto-Jumbo.

De Belg beklaagt zich onder meer over de gebrekkige communicatie en het feit dat veel mensen van zijn vaste team, zoals zijn persoonlijke verzorger en zijn trainingsmaatje, bij de formatie weg moeten.

"Een paar weken geleden moesten we in de pers lezen dat we zouden worden opgeslorpt door Aqua Blue Sports. Niemand was op de hoogte. Vandaag komt een persbericht dat het team samensmelt met Roompot. Vijf minuten voor het versturen van het officiële communiqué ben ik op de hoogte gebracht."

'Ik kan geen kant op'

Van Aert spreekt zelfs van moderne slavernij. "Ik wist niet dat werknemers in de 21ste eeuw nog zo gebruikt konden worden. Bijna iedereen in het team is vertrokken, maar ik kon geen kant op omdat ik onder contract lig. Toch houdt het een keer op. En dat moment is nu gekomen."

De Belg stelt dat hij niets heeft tegen Roompot, dat de leiding heeft over de fusieploeg. Hij spreekt zelfs van een degelijk team. "Maar ik wil zélf mijn carrière plannen. Me niet laten leiden door anderen. Zo zit ik in elkaar."

Van Aert heeft de ploegleiding op de hoogte gesteld van het feit dat hij weg wil. "Ze hebben iets te veel met mij geleurd, zonder mij ook maar ergens bij te betrekken of mijn mening te vragen", zegt hij. "Ik hoop dat we als volwassen mensen om de tafel kunnen zitten om naar een oplossing te zoeken."