Kelderman vindt het 'pijnlijk' om door materiaalpech tijd te verliezen in Vuelta

"Het is pijnlijk om op zo'n manier tijd te verliezen, maar ik kan het niet meer terugdraaien", treurde Kelderman na afloop van de etappe. "Ik ben erg teleurgesteld, maar op dit moment kan ik er niets aan doen."

Op 25 kilometer van de finish kreeg Kelderman een kapotte achterband door een botsing bij een valpartij voor hem. De Barnevelder kon nog even doorrijden, maar moest even later toch van fiets wisselen.

"We reden een dorpje in en het zou daarna 'op de kant' gaan. Het was vrij hectisch", beschreef hij de situatie. "Er waren van die rubberen paaltjes in het midden en daar reden ze tegenop en toen vielen ze."

"Ik moest vol in de remmen. Ze reden volle bak in mijn achterwiel en dat was toen krom", aldus Kelderman, die door de materiaalpech circa anderhalve minuut achterstand op de eerste groep opliep.

'Ploeg verrichtte uitstekend werk'

Op het moment dat de Nederlander van fiets wisselde, brak het peloton door waaiers in stukken. Zijn ploeggenoten van Sunweb probeerden hem nog terug te brengen, maar ze wisten het verschil niet te verkleinen.

"Ik hoopte dat ze vooraan nog stil zouden vallen, maar dat gebeurde niet", zei hij. "De ploeg verrichtte in ieder geval uitstekend werk."

Door het tijdverlies zakte Kelderman in het algemeen klassement naar de zeventiende plaats. Hij heeft bijna drie minuten achterstand op rodetruidrager Rudy Molard.

Desondanks blijft hij optimistisch. "Gelukkig ben ik niet gevallen en heb ik nog goede benen. De Vuelta is nog lang niet voorbij en we zullen zien wat er de komende dagen gebeurt", besluit hij.