De zesde etappe van de Vuelta a España eindigt donderdag waarschijnlijk in een massasprint, aangezien het parcours over 155,7 kilometer van Huércal-Overa naar Mar Menor vlak is. Elia Viviani is de absolute topfavoriet om zijn tweede zege in deze editie van de Ronde van Spanje te boeken. Volg alles in dit liveblog.