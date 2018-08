Mollema verlengt contract bij Trek-Segafredo met twee jaar tot 2020

Het nieuws over Mollema komt niet als een verrassing, want ruim een maand geleden werd tijdens de Tour de France al duidelijk dat hij op het punt stond bij te tekenen.

De komst van de Australiër Richie Porte, die volgend jaar in de Ronde van Frankrijk als kopman gaat dienen, heeft daar niets aan veranderd.

"Ik ben Trek-Segafredo erg dankbaar voor het vertrouwen dat ze in me hebben. Ik kijk dan ook uit naar de komende twee jaar bij dit team", zegt Mollema donderdag in een persbericht, vlak voor de start van de zesde etappe in de Vuelta a España.

"We beschikken over een geweldig team. Ik ben blij en trots dat ik daar deel van mag uitmaken. Ik hoop dat ik in de komende twee jaar nog sterker word en wil mijn ervaring gebruiken om de anderen naar een hoger niveau te brengen."

Guercilena eveneens in zijn nopjes

Manager Luca Guercilena van Trek-Segafredo is eveneens in zijn nopjes dat Mollema zijn ploeg trouw blijft en verwacht veel van de samenwerking met Porte.

"Met Bauke en Richie hebben we twee extreem goede klimmers, die gedurende het seizoen beiden voor het klassement kunnen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat ons dit succes gaat opleveren. Ik kijk ernaar uit om ze komend jaar samen op de weg te zien."

"Bauke is een van onze leiders en een steunpilaar van het team. Hij is een heel sterke renner, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dat heeft hij dit jaar weer bewezen in de Tour, waar hij met grote ambities voor het klassement van start ging, maar na een valpartij direct zijn aanpak veranderde. Helaas resulteerde dat niet in een etappezege."

Mollema rijdt sinds 2015 voor Trek-Segafredo (voorheen Trek Factory Racing) en was voor die tijd actief bij Belkin (2013-2014) en Rabobank (2008-2012).

De Groninger kende tot dusver zijn grootste successen met winst van een etappe in zowel de Tour (2017) als de Vuelta (2013) en de Clásica San Sebastián (2017). Hij greep woensdag nog net naast de zege in de vijfde etappe van de Ronde van Spanje door achter Simon Clarke als tweede te eindigen.