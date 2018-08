Mollema baalt ervan dat hij door lekke band niet in aanval kon gaan

Mollema reed op 30 kilometer van de finish lek op de Alto El Marchal. De kopman van Trek-Segafredo keerde echter snel terug bij zijn vluchtgenoten Simon Clarke en Alessandro De Marchi.

"Ik had niet heel veel energie nodig om terug te komen na mijn lekke band, maar het was een slecht moment omdat het op het laatste lastige gedeelte van de klim gebeurde", vertelde Mollema woensdag na afloop van de rit op de website van zijn ploeg.

"Op dat moment dacht ik er juist aan in de aanval te gaan", vervolgde hij. "Mijn plan was om op de laatste beklimming in de aanval te gaan, maar dat werd door die lekke band onmogelijk."

'Clarke was gewoon de snelste'

Uiteindelijk bleven Mollema, Clarke en De Marchi tot aan de finish bij elkaar en werd de strijd om de etappezege beslist in een sprint. Daarin moest de Nederlander zijn meerdere erkennen in Clarke.

"Het was een mooie, tactische finale, maar Clarke was gewoon de snelste", beaamde Mollema. "Ik probeerde 5 kilometer voor de finish al weg te komen, maar helaas lukte dat niet. Hij is een snelle jongen en heeft verdiend gewonnen."

"Ik hoopte dat het groepje achter ons nog terug zou komen, waardoor Clarke een beetje nerveus zou worden. Maar we hadden nog genoeg voorsprong."

Koersen voor ritzege bevalt Mollema

Mollema ging eerder deze zomer voor een goed klassement in de Tour de France, maar door een valpartij kwam hij niet verder dan de 26e plek. In de Vuelta mikt hij op een ritoverwinning.

"Op die manier koersen bevalt mij ook wel", liet hij weten. "Het geeft minder stress en met het oog op de WK is dit ook wel goed. Je hoeft geen topconditie te hebben om een rit te winnen. Als je eenmaal in een ontsnapping zit, dan heb je ook wel tijd om bij te komen."

De komende dagen ziet Mollema weinig kansen op een etappezege. "Maar die rit van zondag bergop naar Salamanca is misschien wel iets voor me."

Dan staat er voor het peloton een zware bergetappe op het programma. Na een etappe van 200 kilometer ligt de finish op een beklimming van de buitencategorie.