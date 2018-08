Van Vleuten wint ondanks verkeerde afslag ook tweede rit Boels Ladies Tour

De 35-jarige renner van Mitchelton-Scott had dinsdag ook al de proloog door Arnhem gewonnen en begon dus in de oranje leiderstrui aan de 132 kilometer lange etappe, die uit zeven ronden met steeds twee korte klimmetjes bestond.

In de slotkilometers had Van Vleuten, die op 20 kilometer gedemarreerd was, een voorsprong van zo'n 35 seconden op een groep met onder anderen Anna van der Breggen en Ellen van Dijk, maar sloeg ze de verkeerde weg in op een kruispunt.

Doordat ze haar fout snel kon herstellen, verloor ze 'slechts' 25 seconden en kon ze haar weg vervolgen met een gat van 10 seconden ten opzichte haar achtervolgers. Die marge beek uiteindelijk genoeg om als eerste weer in het centrum van Nijmegen aan te komen.

In de war door bord organisator Boels

Van Vleuten raakte bij de splitsing in de war door een bord van organisator en bouwbedrijf Boels. "Ze zijn op dat stuk bezig met wegwerkzaamheden. Ik pakte de weg rechtdoor, mede doordat er geen motor was die me de weg wees", verklaart ze haar uitje in gesprek met Omroep Gelderland.

"Toen ik verder reed op die weg en bij de wegwerkzaamheden kwam, wist ik gelijk dat het niet de goede route was. Daarna ben ik omgekeerd. Ik dacht toen: nu is het verloren", beaamt Van Vleuten, die zoiets niet nog eens mee hoopt te maken. "Nee, niet meer doen. Dat is niet leuk. Maar het is wel mooi om het dan zo af te sluiten."

Op de meet had de Wageningse wel liever nog wat meer tijd overgehouden dan de twaalf seconden voorsprong waarmee ze nu won. "Dat is wel jammer. Maar ik wel blij dat ik gewonnen heb. Het is een epic ritje geworden", aldus de opgeluchte Van Vleuten.

Van Vleuten verdedigt halve minuut in klassement

Het podium met dagwinnaar Van Vleuten werd gecompleteerd door de Sloveense Eugenia Bujak en de Italiaanse Elena Cecchini, die samen met onder anderen Lucinda Brand en Van Dijk twaalf seconden later binnenkwamen.

Diezelfde Van Dijk staat in het klassement derde, op een halve minuut van Van Vleuten. Bujak staat daar tussenin en geeft 29 seconden toe. Brand en Van der Breggen staan respectievelijk vijfde en zesde, op 32 en 33 seconden.

Van Vleuten was vorig jaar voor het eerst de beste in de zesdaagse Nederlandse wedstrijd, maar beseft dat de eindzege nu nog lang niet binnen is. "De Boels-ploeg gaat het ons nog heel moeilijk maken, en Sunweb ook", verwacht ze. "Tot zondag zal het heel hard werken blijven. De Ladies Tour is geen enkele dag saai."

De Boels Ladies Tour gaat donderdag verder met een vlakke rit over 192 kilometer, met start en finish in Gennep. Zondag staat de laatste etappe op het programma, een individuele tijdrit. Van Vleuten is de regerend wereldkampioen op die discipline.