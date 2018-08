Australiër Clarke houdt Mollema van ritzege af in Vuelta a España

De geboren Groninger maakte met Clarke deel uit van een kopgroep van drie. De Italiaan Alessandro De Marchi was de andere renner. Die eindigde als derde.

De Fransman Rudy Molard is de nieuwe leider in de Vuelta. De coureur van Groupama-FDJ finishte in een groep die vlak na de drie koplopers over de meet kwam. Hij neemt de rode trui over van de Pool Michal Kwiatkowski.

Mollema won eerder wel een etappe in de Vuelta van 2013. Twee jaar eerder deed hij zelfs lang mee om de eindzege. Hij eindigde toen als vierde, maar behaalde wel de eindzege in het puntenklassement.

De klimmer is naar de Vuelta gekomen met het oog op een ritoverwinning. Hij probeerde eerder deze zomer voor het klassement te gaan in de Tour de France, maar dat lukte niet vanwege een val. Ook een ritzege zat er in Frankrijk niet in.

Ook Lammertink in kopgroep

De rit van 188 kilometer ging over een heuvelachtig parcours. De drie vluchters maakten deel uit van een kopgroep die aanvankelijk uit 25 renners bestond. Daarin zaten ook onder anderen Maurits Lammertink van Katusha en Molard, die op 3.46 minuut achterstand van Kwiatkowski de best geklasseerde renner was.

Toen de groep halverwege de rit uit elkaar viel, kon Lammertink niet mee. De Marchi en Stéphane Rossetto bleven vooraan aanvankelijk alleen over. De Fransman moest de Italiaan echter al snel laten gaan, waarna De Marchi solo zijn weg vervolgde.

De renner van BMC kreeg in de afdaling van de voorlaatste klim gezelschap van Mollema en Clarke. Het drietal pakte een voorsprong van een minuut op een achtervolgende groep met Molard, de Belg Floris De Tier van Lotto-Jumbo en de Italiaan Davide Villella.

Clarke in sprint oppermachtig

Mollema probeerde in de slotfase alleen weg te komen. Hij werd echter direct gecounterd door Clarke. De achtervolgende groep kwam in de slotfase nog erg dichtbij, maar de marge vooraan bleek voldoende.

De 32-jarige Clarke was in de sprint oppermachtig. Mollema probeerde uit het wiel van de Australiër van EF Education First-Drapac te komen, maar kwam geen centimeter dichterbij.

Acht seconden later kwam de groep met Molard over de streep. De Fransman verdedigt donderdag in de zesde etappe een voorsprong van een minuut op Kwiatkowski. De Nederlandse klassementsmannen Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman kwamen over de meet in dezelfde groep als de overige klimmers. Zij behouden hun plek in de top tien.

De rit van donderdag gaat over een overwegend vlak parcours. De etappe begint in Huércal-Overa en eindigt 155 kilometer later in San Javier.