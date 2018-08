Curvers (38) alsnog langer door bij Sunweb, Battaglin naar Katusha

Curvers rijdt al sinds 2008 voor Team Sunweb, dat toen nog als Skil-Shimano door het leven ging. Hij verlengde vorig jaar zijn contract met een jaar en zou daarna worden opgenomen in de coachingsstaf van de ploeg. Dat plan is nu met een jaar uitgesteld.

"Roy haalt dit jaar nog een hoog niveau en is gemotiveerd om nog een jaar door te gaan", bevestigt een woordvoerder van de ploeg na een bericht op Cyclingonline.nl. "Hij is voor ons een waardevolle en ervaren kracht."

Curvers wordt binnen de ploeg, die sinds 2015 op een Duitse licentie rijdt, geroemd om zijn kennis en ervaring. Hij geldt als wegkapitein als een van de verlengstukken van de ploegleiders.

Op het palmares van de knecht prijkt één profzege. Curvers was in 2011 de beste in de eendagskoers Halle-Ingooigem. Hij reed in 2011 zijn eerste grote ronde (Vuelta a España) en maakte sindsdien zes keer zijn opwachting in de Tour de France. Zijn beste prestatie was een 106e plaats in 2015.

Team Sunweb neemt na dit seizoen wel afscheid van Phil Bauhaus (Bahrain-Merida), Lennard Hofstede en Mike Teunissen (beiden Lotto-Jumbo) en Simon Geschke (BMC). Mogelijk vertrekt ook Laurens ten Dam nog bij de ploeg van kopman Tom Dumoulin.

Battaglin van Lotto-Jumbo naar Katusha

Lotto-Jumbo raakt Enrico Battaglin kwijt aan Katusha-Alpecin. De 28-jarige Italiaan heeft bij de Zwitserse ploeg een contract voor twee jaar getekend.

Battaglin was dit jaar voor de Nederlandse formatie nog goed voor een ritzege in de Giro d'Italia. Hij reed sinds 2016 voor Lotto-Jumbo.

De Italiaan verlaat Lotto-Jumbo in goede harmonie, geeft hij aan in een persbericht van zijn nieuwe ploeg. "Ik heb geen slecht woord over voor mijn oude ploeg, integendeel. Ik zie dit gewoon als een stap vooruit."

Battaglin, die in 2012 prof werd bij het bescheiden Colnago-Bardiani, won in zijn loopbaan in totaal drie etappes in de Giro. Behalve dit jaar was hij ook in 2013 en 2014 een keer de sterkste in de ronde van zijn thuisland.