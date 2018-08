Cavendish door Epstein-Barrvirus wederom lang aan de kant

Zijn ploeg meldt woensdag dat de 33-jarige Britse wielrenner voorlopig geen wedstrijden meer zal rijden. In het voorjaar van 2017 stond Cavendish om dezelfde reden lang aan de kant. Hij ontbrak toen drie maanden in het peloton.

De voormalig wereldkampioen blijkt al maanden te hebben getraind en gekoerst met het virus in zijn lijf. Cavendish gaf al enige tijd aan klachten te hebben.

"Ik voelde me fysiek niet optimaal. Ik had het idee dat er iets niet klopte, ook al waren de resultaten niet slecht. Ik ben blij dat we nu weten wat de oorzaak is. Nu neem ik rust en ik hoop daarna weer 100 procent fit terug te keren", aldus de topsprinter.

Het is nog niet bekend wanneer Cavendish terugkeert in het peloton. Hij won dit seizoen mede door blessureleed slechts één koers. Dat was al in februari in de Dubai Tour.

Cavendish miste vervolgens veel koersen, na valpartijen in de Ronde van Abu Dhabi, Milaan-San Remo en de Tirreno-Adriatico. Hij werd door zijn ploeg geselecteerd voor de Tour de France, maar hij kwam in de rit naar de Alpe d'Huez buiten tijd binnen.