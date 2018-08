Kruijswijk hoopte met Lotto-Jumbo concurrentie af te matten op slotklim

Richting de finish in Sierra de la Alfaguara in het zuiden van Spanje hield de Nederlandse ploeg het tempo zo hoog dat veel renners uit het groepje met favorieten moesten lossen. Klassementsleider Michal Kwiatkowski was zelfs de enige renner van Sky die kon volgen.

"We wilden de klim zwaarder maken in plaats van het controlewerk dat Sky misschien anders zou uitvoeren", zei Kruijswijk. "Ook was het de bedoeling om het Alejandro Valverde lastig te maken, zodat het te slopend werd om nog weg te komen in de finale."

Het vele werk van Lotto-Jumbo leverde uiteindelijk niet zoveel op. De Amerikaan Ben King won de etappe, omdat hij de langste adem had van een groep van aanvankelijk negen vluchters. Simon Yates won door een late uitval nog 25 seconden op al zijn concurrenten voor de eindzege.

'Sky misschien toch niet zo sterk'

Kruijswijk kreeg echter een goed gevoel van het enigszins fletse optreden van Team Sky en Movistar. "Sky is misschien niet zo sterk. Ze lieten de achterstand heel ver oplopen en dat vond ik wel verrassend."

"De ploeg is hier niet met de Tour-ploeg en van Movistar had ik meer verwacht. Het werk dat wij deden, hadden zij bijvoorbeeld ook kunnen doen." Van Movistar hielden alleen Valverde en Nairo Quintana vooraan stand.

Kruijswijk kwam in de favorietengroep over de finish en staat in het algemeen klassement op de negende plaats, 37 seconden achter Kwiatkowski. De beste Nederlander is Wilco Kelderman. De kopman van Team Sunweb bezet de vijfde positie met een achterstand van 25 seconden.