Vluchter King wint eerste bergrit in Vuelta, Kwiatkowski blijft leider

King van Dimension Data rekende in een sprintje op de top af met de Kazach Nikita Stalnov. De Fransman Pierre Rolland wist net niet op tijd terug te keren bij de koplopers. De andere vluchters, onder wie Boom, waren aan de voet van de slotklim, de Puerto de Alfacar van eerste categorie, al gelost.

Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk finishten samen met Kwiatkowski (Sky) in de groep met favorieten en handhaven zich in de top van het klassement. Dat geldt niet voor Bauke Mollema, die op de slotklim moest lossen en uit de top tien wegvalt.

Door een late aanval van Emanuel Buchmann en Simon Yates leveren Kelderman en Kruijswijk wel wat plaatsen in. De kopman van Team Sunweb zakt van drie naar vijf, op 25 seconden van de Poolse klassementsleider. Lotto-Jumbo-renner Kruijswijk staat nu negende, op 37 seconden.

Kwiatkowski, die zondag de leiding overnam van Rohan Dennis, verdedigt in de stand een voorsprong van 7 seconden op de Duitser Buchmann (BORA-hansgrohe). De Brit Yates (Mitchelton-Scott), die dit jaar in de Giro lang in het roze reed, staat op 10 seconden derde.

Herstelde Boom hele dag in kopgroep

Boom sprong al vroeg na de start in Véléz-Málaga met acht andere renners weg uit het peloton. De renner van Lotto-Jumbo liet daarmee zien volledig hersteld te zijn van de maagproblemen die zondag bijna een einde aan zijn Vuelta maakten. Hij kwam bij Caminito del Rey maar net op tijd binnen nadat hij onderweg een camper binnen was gevlucht om een wc op te zoeken.

De 32-jarige Nederlander kreeg samen met de Spanjaarden Luis Angel Maté, Oscar Cabedo en Aritz Bagues, de Fransman Rolland, de Kazach Stalnov, de Belg Jelle Wallays, de Amerikaan King en de Luxemburger Ben Gastauer alle ruimte van het peloton.

Na de eerste van de twee beklimmingen van de dag, de Alto de la Cabra, hadden de negen een voorsprong van vijf minuten. Aan de voet van de slotklim waren dat er zelfs bijna tien. Al aan de voet van de Puerto de Alfacar, een klim van 12,4 kilometer à 5,4 procent, spatte de kopgroep uiteen.

Boom kon niet volgen toen Stalnov en King vooraan wegreden. Rolland en Wallays zetten samen de achtervolging in, maar bleven constant hangen op een halve minuut. In de slotmeters kwam de ervaren Fransman nog dicht bij de twee koplopers, maar hij redde het net niet.

Mollema moet lossen op slotklim

Hoewel de achterstand voor de klassementsrenners in het peloton te groot was om mee te doen voor de ritzege, werd het tempo door de ploeggenoten van Kruijswijk van Lotto-Jumbo in de slotfase stevig opgevoerd, waardoor de groep flink uitdunde.

Mollema, tiende in het klassement, en Ilnur Zakarin, die vorig jaar derde werd, moesten bergop de rest laten gaan en verloren veel tijd. Ook voor Vincenzo Nibali, de Vuelta-winnaar van 2010 die nog niet voldoende is hersteld van zijn val op Alpe d'Huez in de Tour de France, ging het tempo te snel.

Kelderman hield net als Kruijswijk keurig stand in het elitegroepje, dat aan de streep nog uit een twintigtal renners bestond. Boom werd nog ingelopen door de favorieten, verzette nog wat werk voor zijn kopman Kruijswijk, en reed daarna rustig naar de finish.

De Vuelta gaat woensdag verder met een heuvelachtige etappe van Granada naar Roquetas de Mar. Op 25 kilometer van de streep moet dan een bergje van tweede categorie worden beklommen.