Van Vleuten met afstand de beste in proloog Boels Ladies Tour

De 35-jarige Van Vleuten deed 4 minuten en 22 seconden over de korte tijdrit in Gelderland, goed voor een gemiddelde snelheid van 45,3 kilometer per uur.

In totaal eindigden er vijf Nederlandse renners bij de eerste tien. Naast Van Vleuten en Van der Breggen waren dat Ellen van Dijk (derde op acht seconden), Lucinda Brand (zesde op tien seconden) en Amy Pieters (achtste op elf seconden).

Met haar winst in de proloog legde Van Vleuten vorig jaar de basis voor de eindzege in de Ladies Tour. Ze richt zich met het oog op de WK van eind september vooral op de proloog en tijdrit, maar ze was wel verrast door het gat dat ze dinsdag sloeg met de concurrentie.

"Ik kan het niet geloven. Zeven seconden op 3,3 kilometer is aardig wat. Maar de tijd liegt niet. Dit geeft deze winst wel extra glans", zei Van Vleuten na afloop tegen Omroep Gelderland. "Ik heb niet alle risico's genomen, omdat ik toch in voorbereiding ben op het WK. Ik wil hier vooral lekker koersen."

De Boels Ladies Tour, een Nederlandse etappekoers uit de WorldTour, duurt nog tot en met zondag.