Gesink moet WK wielrennen missen na val bij trainingsrit

Een woordvoerder van wielerbond KNWU bevestigt dinsdag aan NUsport de berichtgeving van de NOS dat Gesink door bondscoach Thorwald Veneberg was opgenomen in de Nederlandse selectie, maar dat hij door zijn val niet fit genoeg zal zijn voor de wegwedstrijd op 30 september.

Gesink liep maandag bij een trainingsrit in het Amerikaanse Boulder een gebroken sleutelbeen en twee gebroken ribben op. Zijn ploeg Lotto-Jumbo meldde niet hoelang de klimmer uit de roulatie zal zijn, maar het herstel van een gebroken sleutelbeen duurt normaal al minimaal vier weken.

De Achterhoeker had een belangrijke rol kunnen spelen in de wegwedstrijd, want het bijna 260 kilometer lange WK-parcours in Innsbruck bevat liefst 4.670 hoogtemeters. Het belooft dus een wegrace voor klimmers te worden.

Gesink, die in zijn carrière vaker te maken had met (serieus) blessureleed, deed zes keer mee aan de wegwedstrijd van een WK, voor het laatst in 2015. Zijn beste uitslag is de tiende plaats in 2008 in het Italiaanse Varese.

Veneberg zal aanstaande maandag zijn definitieve selecties voor de WK bekendmaken.