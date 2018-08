Team Roompot in gesprek met Veranda's Willems-Crelan over mogelijke fusie

"We zitten nog in de fase dat we een mogelijke samenvoeging van beide ploegen aan het bestuderen zijn", zegt teammanager Michael Zijlaard van Roompot dinsdag tegen De Telegraaf.

"We zijn pas twee dagen in gesprek en moeten eerst alle mogelijkheden op een rij zetten voordat we kunnen zeggen of een fusie daadwerkelijk een optie is."

Veranda's Willems-Crelan bevestigt de gesprekken dinsdagochtend in een verklaring. "Beide stabiele organisaties zijn van mening dat een samenwerking een versterking voor beide projecten betekent", schrijft de Belgische ploeg.

Wereldkampioen veldrijden Van Aert rijdt voor Veranda's

Roompot is op zoek naar een nieuwe geldschieter, aangezien Nederlandse Loterij na dit seizoen stopt als cosponsor van de procontinentale wielerploeg.

Ook voor Veranda's Willems-Crelan zou een fusie uitkomst bieden. De Belgische ploeg sprak onlangs al met Aqua Blue Sport over een overname, maar tot een akkoord kwam het niet.

Bij Veranda's Willems-Crelan staat onder anderen regerend wereldkampioen veldrijden Wout Van Aert nog tot en met 2019 onder contract. Volgens Het Laatste Nieuws wordt de deal tussen Roompot en Veranda's Willems-Crelan binnen enkele dagen afgerond.