Danny van Poppel kan leven met zesde plaats in derde etappe Vuelta

"Ik kwam te vroeg op kop", plaatste Van Poppel nog wel een kritische kanttekening bij zijn optreden in de laatste honderden meters in de straten van Alhaurín de la Torre.

"Voor mij vielen ze een beetje stil. Ik dacht: dan ga ik maar. Ik keek op het bord naast de weg en hoopte dat erop zou staan dat het nog 200 meter was. Maar het was nog 300 meter. Dat was net iets te veel."

Van Poppel wilde de zesde plaats achter winnaar Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Peter Sagan, Nacer Bouhanni en Simone Consonni niet teleurstellend noemen.

"Ik voel me behoorlijk goed. Na een wat moeilijke periode doe ik weer mee. Daar ben ik blij mee. Dat Viviani won is geen verrassing. Hij is op dit moment de snelste."

'Danny's vorm is goed en dat geeft vertrouwen'

Ploegleider Grischa Niermann was het eens met de lezing van Van Poppel en heeft goede hoop dat zijn pupil in het vervolg van deze Ronde van Spanje nog wat moois kan laten zien.

"Het was een gecontroleerde etappe. De warmte en de hoogtemeters maakten het erg lastig. Danny ging de sprint wat te vroeg aan, maar zijn vorm is goed en dat geeft vertrouwen."

Michal Kwiatkowski behield probleemloos de leiding in het algemeen klassement. De Poolse kopman van Team Sky heeft nog altijd een voorsprong van 14 seconden op Alejandro Valverde en 25 seconden op Wilco Kelderman.

De Vuelta gaat dinsdag verder met een zware bergetappe. Na vertrek uit Vélez-Málaga zet de karavaan koers richting Granada om 161,4 kilometer later te finishen op de Sierra de la Alfaguara na een slotklim van ruim 12 kilometer.