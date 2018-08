Viviani sprint naar zege in derde etappe Vuelta, Kwiatkowski blijft leider

Viviani bleef in de laatste honderden meters op overtuigende wijze Giacomo Nizzolo van Trek-Segafredo (tweede) en Peter Sagan van BORA-hansgrohe (derde) voor.

Danny van Poppel was de beste Nederlander op de zesde plaats. De Utrechter ging zelfs heel even aan kop, maar deed dat veel te vroeg om Viviani en co ook daadwerkelijk van zich af te kunnen schudden.

Michal Kwiatkowski behield probleemloos de leiding in het algemeen klassement. De Poolse kopman van Team Sky heeft nog altijd een voorsprong van 14 seconden op Alejandro Valverde en 25 seconden op Wilco Kelderman.

Op papier heuvelachtige rit

De derde etappe was op papier weliswaar een heuvelachtige, maar omdat de twee enige gecategoriseerde beklimmingen van de dag (de Puerto del Madroño en de Puerto del Vinto) in het eerste gedeelte van de koers waren opgenomen, was het waarschijnlijk dat de sprinters voor het eerst hun kunsten zouden gaan vertonen.

Zes man (de Spanjaarden Antonio Molina, Jordi Simón, Héctor Sáez en Luis Ángel Maté en de Fransmannen Nans Peters en Pierre Rolland) probeerden daar nog wel een stokje voor te steken door gelijk bij de start te demarreren en al snel een voorsprong van een aantal minuten bij elkaar te fietsen.

Quick-Step Floors hield aan kop van het peloton echter de touwtjes strak in handen. De Belgische formatie zorgde ervoor dat het gat met de kopgroep geen moment onoverbrugbaar werd en met nog 75 kilometer voor de boeg bedroeg het verschil nog maar een minuut.

Quick-Step Floors hield vervolgens even de benen stil, waardoor de Belgen Victor Campenaerts en Jelle Wallays, de Oostenrijker Lukas Pöstlberger en de Fransman Alexis Gougeard kans zagen om de sprong te wagen en uiteindelijk met nog 40 kilometer te gaan aansluiting te vinden bij de voorsten.

Samensmelting op 10 kilometer van streep een feit

Dat was ook voor Quick-Step Floors het sein om het tempo weer op te voeren en ondanks versnellingen van Simón en Pöstlberger in een listige afdaling, waarin Campenaerts nog lelijk tegen het asfalt smakte, was de samensmelting op een kleine 10 kilometer van de streep definitief een feit.

Een sprint was dan ook onvermijdelijk en daarin maakte Viviani zijn favorietenstatus meer dan waar. Hij wachtte vanuit een vijfde positie geduldig op zijn kans en klopte uiteindelijk de kansloze Nizzolo en Sagan met niet minder dan een fietslengte verschil.

Viviani boekte alweer zijn zestiende overwinning van het seizoen. Hij schreef eerder onder meer vier etappes in de Giro d'Italia en ook het Italiaans kampioenschap op de weg op zijn naam.

De Ronde van Spanje gaat dinsdag verder met een zware bergetappe. Na vertrek uit Vélez-Málaga zet de karavaan koers richting Granada om 161,4 kilometer later te finishen op de Sierra de la Alfaguara na een slotklim van ruim 12 kilometer.