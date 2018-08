Broers Izagirre vertrekken naar Astana, Van Hoecke verlaat Lotto-Jumbo

"We kennen al wat renners en medewerkers bij Astana en voor ons is het een mooi moment om over te stappen naar zo'n sterke ploeg", zegt de 29-jarige Ion Izagirre, die al een etappe won in de Tour (2016) en de Giro (2012). In 2014 was hij de kampioen van Spanje.

De één jaar oudere Gorka Izagirre kroonde zich dit jaar tot beste Spaanse wielrenner en won vorig jaar een etappe in de Giro. De broers zijn sterke tijdrijders en kunnen ook in de bergen met de besten mee.

"We denken bij Astana dat we hen nog beter kunnen maken, zodat ze voor topklasseringen kunnen gaan", motiveert ploegleider Alexander Vinokourov de komst van de Spanjaarden.

De broers rijden op dit moment in Spanje de Vuelta. Eerder dit jaar startte ze ook in de Tour de France.

Van Hoecke verlaat Lotto-Jumbo voor CCC

De Belg Van Hoecke verlaat Lotto-Jumbo volgend jaar om te gaan koersen voor de nieuwe wielerploeg CCC Continuum Sports, het huidige BMC. De 26-jarige Oost-Vlaming is bezig aan zijn tweede seizoen in Nederlandse dienst.

"Ik was niet echt op zoek naar verandering maar het aanbod van ploegbaas Jim Ochowicz charmeerde mij", zegt Van Hoecke.

De 26-jarige renner, die zich vooral in de klassiekers manifesteerde, moet Greg Van Avermaet ondersteunen bij CCC. "Gijs heeft in de klassiekers zijn grote potentieel al getoond. Hij kent de Belgische wegen en weet goed positie te kiezen op de kasseien", aldus Ochowicz.

BMC Racing stopt aan het eind van dit jaar en de licentie wordt overgenomen door CCC Sprandi Polowice, dat dan CCC Continuum Sports gaat heten. De Zwitserse fietsfabrikant BMC is een samenwerking aangegaan met Dimension Data.

Van Avermaet gaat mee naar CCC. "Greg is mijn dagelijkse trainingspartner en goede vriend. Ik wil hem helpen aan nieuwe overwininningen in klassiekers", aldus Van Hoecke.

Behalve Van Hoecke vertrekt ook Bram Tankink bij Lotto-Jumbo. De routinier beëindigt zijn carrière. Jonas Vingegaard (Team Coloquick), Lennard Hofstede, Mike Teunissen (beiden Team Sunweb) en Laurens De Plus (Quick-Step Floors) komen de ploeg versterken.

Routinier Navarro naar Katusha

Daniel Navarro vertrekt na zes jaar bij Cofidis. De 35-jarige Spanjaard sloot maandag een contract voor twee seizoenen met Katusha.

"Het was tijd voor een nieuwe impuls", aldus Navarro, die vorige maand als 45e eindigde in de Tour de France. "Ik ga veel werk doen voor Ilnur Zakarin, maar ik weet ook dat ik mijn eigen kansen krijg. Afgelopen seizoen heb ik bewezen dat ik nog niet te oud ben en nog een belangrijke rol kan spelen."

Navarro reed een groot deel van zijn wielerloopbaan in dienst van Alberto Contador. In 2013 koos hij zijn eigen weg. Dat jaar eindigde hij als negende in de Tour.

Trek haalt talentvolle Colombiaan

Trek-Segafredo versterkte zich voor de komende twee jaar met Iván Ramiro Sosa. De twintigjarige Colombiaan komt over van Androni.

Ramiro Sosa maakte dit jaar indruk door de Ronde van Burgos te winnen. Bij de Amerikaanse ploeg wordt hij ploeggenoot van Bauke Mollema, Koen de Kort en Boy van Poppel. Trek legde eerder onder anderen klassementsrenner Richie Porte vast.