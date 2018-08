Kwiatkowski niet blij met manier waarop hij leiderstrui Vuelta veroverde

"Dit is niet de manier waarop ik de leiderstrui wilde veroveren", baalde Kwiatkowski na afloop van de rit. "Ik hoopte op een etappezege."

De renner van Team Sky leek op een kort slotklimmetje op weg naar de ritzege toen hij Alejandro Valverde in de laatste 500 meter passeerde. De Spanjaard knokte zich echter terug en passeerde zijn concurrent in de laatste meters.

Kwiatkowski was wel blij met de steun van zijn ploeg, die veel kopwerk verrichtte in het peloton. "De ploeg was voorafgaand aan de finale geweldig, maar het was zeer indrukwekkend wat Valverde liet zien. Het is niet makkelijk om hem in zijn eigen land te kloppen."

'Ik ben een beetje teleurgesteld'

In het klassement heeft Kwiatkowski een voorsprong van veertien seconden op Valverde, die naar de tweede plek steeg. Wilco Kelderman bezet op 25 tellen de derde plaats.

"Ik ben een beetje teleurgesteld, maar ik ben de leider in de Vuelta", aldus de wereldkampioen van 2014. "Ik ben blij met mijn prestatie van gisteren en met mijn vorm van vandaag. Maar de Vuelta duurt nog erg lang, dus ik wil hier ook van genieten."

Voor Valverde kwam zijn overwinning op de Alto de Guadalhorce niet geheel onverwacht. "Ik ben verrast, maar tegelijkertijd eigenlijk ook weer niet", zei hij. "Ik wist dat mijn benen erg goed waren."

Valverde besluit aanpak in voorbereiding te wijzigen

De Movistar-renner stelde in juli flink teleur in de Tour de France, waarin hij veertiende werd in het eindklassement. Daarop besloot hij zijn aanpak in de voorbereiding van de Vuelta enigszins te wijzigen.

"Na de Tour heb ik zoveel mogelijk rust genomen en ben ik meer op vlakke wegen gaan trainen", liet Valverde weten. "Op die manier hoopte ik weer in vorm te komen voor de Vuelta."

De routinier had van zijn ploeg instructies gekregen om pas laat in de aanval te gaan, maar kon zich toch niet inhouden. "Ik wist dat Kwiatkowski mijn grootste rivaal zou worden, maar ik kon het niet laten om de sprint aan te gaan omdat De Plus voor ons reed."

Vervolgens gaf Valverde de koppositie bewust af aan Kwiatkowski. "Ik liet hem passeren omdat ik wist dat ik hem in de laatste meters nog in kon halen. Dat lukte en uiteindelijk kwam ik als winnaar over de finish", jubelde hij.