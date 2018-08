Vos beëindigt wegjaar om voor het eerst volledig veldritseizoen te rijden

"Het besluit om al in september te gaan crossen heb ik al een tijdje geleden genomen", zegt Vos zondag op de site van haar ploeg WaowDeals.

"Ik denk dat het goed is om het eens anders te doen dan andere jaren. De mensen die me kennen, weten ook dat ik de cross geweldig vind. Bij de elite heb ik nog nooit een hele winter in de cross gereden. In m’n juniorentijd heb ik dat voor het laatst gedaan."

Vos rijdt op 23 september bij de wereldbeker in het Amerikaanse Waterloo haar eerste veldrit van het seizoen. Zes dagen later start ze ook bij de World Cup in Iowa.

"Het eerste belangrijke doel is het Europees kampioenschap in Rosmalen, begin november", stelt de Brabantse. "Daarvoor is het noodzakelijk dat ik voldoende ritme opdoe door wekelijks te crossen. Buiten dat moet ik me eerst nog zien te kwalificeren."

Vos is zevenvoudig wereldkampioen in het veldrijden (2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014), maar de laatste jaren reed ze mede door overtraining een stuk minder crossen. In 2017 eindigde ze nog wel als tweede bij het WK veldrijden in Luxemburg.

Vos is leider in WorldTour-stand

Vos kende een zeer succesvol wegseizoen. Na haar tweede plek zaterdag in de GP de Plouay is ze momenteel zelfs ruim leider in de WorldTour-stand. Haar voorsprong op de nummer twee Anna van der Breggen is bijna tweehonderd punten, maar ze zal haar leidende positie niet verdedigen in de laatste drie koersen.

De tweevoudig olympisch kampioene boekte dit jaar acht zeges op de weg. Al die overwinningen kwamen in juli of augustus.

Vos won eerder deze maand het eindklassement en alle drie de etappes in de Ronde van Noorwegen. Ze was ook de beste in een etappe en het eindklassement in de BeNe Ladies Tour, de Zweedse WorldTour-koers Crescent Vargarda en in een rit in de Giro Rosa.