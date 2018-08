Valverde wint op lastige slotklim in Vuelta, Kelderman derde in klassement

Valverde troefde Michal Kwiatkowski af in een sprint heuvelop. De Belg Laurens De Plus eindigde kort voor Kelderman als derde.

De 38-jarige Valverde boekte zijn tiende ritzege in de Vuelta en zijn elfde overwinning van dit seizoen. Eerder dit jaar werd hij onder meer eindwinnaar in de Ronde van Abu Dhabi en de Ronde van Catalonië.

In het klassement nam Kwiatkowski de leiding over van de Australiër Rohan Dennis, die in de heuvelachtige finale moest lossen. De Pool heeft veertien seconden voorsprong op Valverde, die naar de tweede plaats klom. Kelderman bezet op 25 tellen de derde plek.

Bauke Mollema neemt op 35 seconden van Kwiatkowski de tiende plaats in het klassement in. Steven Kruijswijk staat op 37 tellen een positie lager dan zijn landgenoot.

Het peloton rijdt maandag over 178 kilometer van Mijas naar Alhaúrin de la Torre en gaat dan voor het eerst de bergen in. Al vroeg in de etappe ligt een beklimming van de eerste categorie. Na onder meer een col van de derde categorie ligt de finish op een vlakke strook.

Zeven renners al vroeg in de aanval

In de tweede rit kreeg het peloton een heuvelachtig parcours over 163,5 kilometer van Marbella naar Caminito del Rey voor de kiezen. De finish lag op een vijf kilometer lang klimmetje met een gemiddeld stijgingspercentage van 3,3.

Al vroeg in de etappe ontstond er een kopgroep van zeven renners. De Fransen Pierre Rolland en Alexis Gougeard gingen samen met de Belg Thomas De Gendt en de Spanjaarden Héctor Sáez, Luis Ángel Maté, Jonathan Lasta en Pablo Torres in de aanval.

Het septet reed vrijwel de hele dag vooruit en bouwde een maximale voorsprong van iets meer dan vier minuten op. Maté sprokkelde onderweg de meeste punten voor het bergklassement en op 55 kilometer van de meet haakte De Gendt als eerste af uit de kopgroep.

Rolland en Gougeard demarreren uit kopgroep

Met nog dertig kilometer voor de boeg ging het voor Rolland en Gougeard vooraan niet snel genoeg. De Fransen reden weg bij de vier Spanjaarden en hadden op dat moment een voorsprong van circa een minuut op het peloton.

Het Spaanse kwartet werd al snel ingerekend door het peloton waarin Team Sky het tempo bepaalde. Op 20 kilometer van de finish zat ook het avontuur van Rolland en Gougeard erop.

In de aanloop naar het slotklimmetje dunde het peloton steeds verder uit. Zo moesten onder anderen rodetruidrager Dennis, Peter Sagan en Richie Porte lossen. Ook voor Vincenzo Nibali, die in de Vuelta van vorig jaar tweede werd achter Chris Froome, lag het tempo te hoog.

Op de Alto de Guadalhorce bleven uiteindelijk zo'n veertig renners over. In de slotkilometer ging Valverde al vroeg de sprint aan. Hij werd in eerste instantie gepasseerd door Kwiatkowski, maar de Spanjaard haalde de Sky-renner in de laatste meters toch nog in.