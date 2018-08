Dumoulin net naast podium in Ronde van Duitsland, eindzege Mohoric

De 23-jarige Mohoric bleef in de eindstand de Duitsers Nils Politt en Maximilian Schachmann respectievelijk zes en twaalf seconden voor. Dumoulin, die in Duitsland zijn eerste koers reed na zijn sterke optreden in de Tour de France, gaf zestien seconden toe op de renner van Bahrein-Merida.

De vierde en laatste etappe van Lorsch naar Stuttgart werd gewonnen door thuisrijder Politt. De Duitse Katusha-renner was de snelste van een select groepje. Nick van der Lijke van Roompot was op de vierde plaats de beste Nederlander.

De laatst overgebleven vluchter, de Fransman Rémi Cavagna, werd bij de tweede en laatste passage van de Herdweg nabij Stuttgart mede onder aanvoering van Sunweb teruggepakt. Schachmann trok flink door in de wetenschap dat leider Mohoric een gaatje had moeten laten.

Mohoric kwam door een goede afdaling in de slotkilometer terug en moest in de sprint alleen Politt voor zich dulden. Door de bonificatieseconden stelde hij zijn eindzege veilig.

De Ronde van Duitsland stond dit jaar voor het eerst sinds 2008 weer op de wielerkalender. Op de erelijst volgt Mohoric de vorig jaar gestopte Linus Gerdamann op.

Naesen wint opnieuw Bretagne Classic

De Bretagne Classic leverde zondag een overwinning op voor de Belg Oliver Naesen. De 27-jarige renner van AG2R versloeg na 256,9 kilometer in de sprint in Plouay de Deen Michael Valgren.

Het is voor de Naesen de tweede keer dat hij de WorldTour-koers in Bretagne op zijn naam schrijft. In 2016 was hij ook al de beste.

Naesen en Valgren bleven over uit een grote kopgroep met daarin ook de Nederlanders Koen Bouwman en Pascal Eenkhoorn van Lotto-Jumbo. In de finale reden de twee samen met Tim Wellens weg uit die groep en ze werden niet meer bijgehaald.

In de sprint in Plouay bleek Naesen net iets sneller dan de Deen, die dit jaar al Omloop het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race op zijn naam schreef. Op de tiende plaats was Fabio Jakobsen van Quick-Step de beste Nederlander.