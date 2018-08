Dennis wint proloog Vuelta, Van Baarle eindigt als vijfde

Dennis legde het parcours af in 9 minuten en 39 seconden. Daarmee was de BMC-renner zes seconden sneller dan de Pool Michal Kwiatkowski. De Belg Victor Campenaerts eindigde op zeven tellen als derde.

Vorig jaar was Dennis ook de eerste rodetruidrager in de Vuelta. Hij kwam toen als eerste over de finish in de door BMC gewonnen ploegentijdrit.

De 28-jarige Dennis heeft nu in alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. Eerder dit jaar won hij een etappe in de Giro d'Italia en in 2015 boekte hij een ritzege in de Tour de France. Beide overwinningen behaalde hij in een individuele tijdrit.

Van Baarle was de beste Nederlander in de proloog. De renner van Team Sky, die ook de Portugees Nelson Oliveira voor zich moest dulden, gaf twintig seconden toe op Dennis.

Kelderman eindigt in top tien

Ook Wilco Kelderman eindigde in de top tien. De kopman van Team Sunweb werd op 22 seconden tiende en deed daarmee uitstekende zaken voor het klassement.

Bauke Mollema werd op 27 tellen twintigste en Steven Kruijswijk moest zich tevredenstellen met de 28e plaats. De kopman van Lotto-Jumbo was een kleine halve minuut langzamer dan Dennis.

Kelderman, Mollema en Kruijswijk reden alledrie een betere tijd dan Nairo Quintana en Vincenzo Nibali. Quintana gaf precies een halve minuut toe en Nibali, die na een zware val in de Tour net op tijd is hersteld van een gebroken ruggenwervel, verloor veertig seconden.

Porte geeft bijna een minuut toe

Richie Porte stelde stevig teleur. De Australiër, die als een van de topfavorieten voor de eindzege wordt gezien, eindigde op 51 seconden net in de top honderd.

De Vuelta gaat zondag verder met een heuvelachtige etappe over 163,5 kilometer van Marbella naar Caminito del Rey. De finish ligt op een 5 kilometer lang klimmetje met een gemiddelde stijgingspercentage van 3,3.

Vorig jaar schreef Chris Froome de Vuelta voor het eerst op zijn naam. De Brit, die eerder dit jaar de Giro won en als derde eindigde in de Tour, doet dit jaar niet mee aan de Spaanse wielerronde.