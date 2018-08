Lotto-Jumbo haalt Teunissen terug van Team Sunweb

Teunissen maakte in 2015 zijn profdebuut bij Lotto-Jumbo en verhuisde twee jaar later naar Team Sunweb.

"Twee jaar geleden zijn we goed uit elkaar gegaan en we hebben sindsdien altijd contact gehouden. De ploeg heeft in de tussentijd mooie stappen gemaakt. Daarom is dit een goed moment om terug te keren. Ik kijk uit naar het weerzien met de verschillende oude bekenden en naar de kennismaking met de nieuwe mensen in het team", zegt de Limburger.

"Deze ploeg sprak meer dan elke andere ploeg vertrouwen in mijn voorjaar uit en heeft bovendien een duidelijk plan hoe ik me verder kan ontwikkelen. Naast presteren in het voorjaar wil ik me verdienstelijk maken in de ondersteuning van de sprinters en de klimmers."

Verhoeven eveneens verheugd

Ploegleider Nico Verhoeven van Lotto-Jumbo is eveneens verheugd met de terugkeer van Teunissen en verwacht veel van zijn tweede periode bij de Nederlandse WorldTour-formatie.

"In de klassiekers willen we het beter doen dan afgelopen jaar en daarvoor is hij een gewenste versterking. Mike is heel allround. Hij gaat niet alleen van waarde zijn in de klassiekers, maar ook in de voorbereiding van de sprint en als helper van onze klassementsrenners. Hij kan zelf ook rap aankomen en zal kansen krijgen om soms zelf een resultaat te sprinten."

Teunissen staat zaterdag, als hij zijn 26e verjaardag viert, aan de start van de Vuelta a España. Hij maakt in Spanje zijn rentree na een ernstige valpartij in de Ronde van Polen.

Lotto-Jumbo maakte eerder deze week al de komst van de Belg Laurens De Plus bekend en zou ook in verregaande onderhandelingen zijn met de Duitser Tony Martin.