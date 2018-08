Sagan ziet Vuelta na harde val in Tour vooral als training voor WK

De regerend wereldkampioen kwam in de slotweek van de Tour hard ten val, waarna hij met pijn en moeite Parijs haalde. Hij reed sindsdien alleen het EK, waar hij de finish niet haalde, en de Hamburg Cyclassics. Daar sprintte hij naar de tiende plaats.

Sagan wil in de Vuelta vooral meters maken met het oog op het WK, dat eind september in Innsbruck wordt verreden. Het parcours in Oostenrijk lijkt vooral geschikt voor klimmers, maar een Sagan in vorm moet een grote vol van betekenis kunnen spelen.

"De bergritten in de Vuelta zie ik vooral als training", zegt de coureur van BORA-hansgrohe tegen Cyclingnews. "Ik voel me nog niet 100 procent fit, maar het is goed om hier te zijn. Mijn verzorger en fysio zijn hier ook, dus ik verwacht elke dag wat beter te worden."

Sagan won pas vier ritten in Vuelta

Ook hoopt Sagan mee te strijden om ritzeges. De teller voor de Slowaakse veelvraat staat in de Vuelta pas op vier. Bij zijn debuut in 2011 won hij direct drie etappes. Vier jaar later volgde zijn vierde ritzege. "En daarna ging ik hard onderuit."

Dit jaar moet op zijn minst nummer vijf volgen, vindt Sagan. Met name de tweede etappe naar Caminito del Rey zou hem moeten liggen, als de aankomst heuvel op ligt.

Dat hij de Vuelta de laatste jaren links liet liggen, heeft volgens de Slowaak niets te maken met zijn harde val in 2015. "Ik wilde me gewoon op een andere manier voorbereiden op het WK. Voor het team was het bovendien belangrijk dat ik punten pakte in de WorldTour-koersen in Canada. Maar nu ben ik terug."

De Vuelta begint zaterdag met een individuele tijdrit over 8 kilometer met start en aankomst in Málaga.