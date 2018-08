Mollema: 'Niet realistisch om in Vuelta voor klassement te gaan'

"Met mijn voorbereiding is het niet realistisch om in de Vuelta voor het klassement te gaan", zegt Mollema in gesprek met NUsport. Hij werd enkele dagen na de Tour, die op 29 juli finishte, nog tweede in de Clásica San Sebastián, maar hield zich verder rustig.

"Na de Tour de France heb ik niet heel veel gedaan en geen berg meer gezien. De eerste week heb ik wat criteriums gereden, daarna ben ik een weekje op vakantie gegaan met mijn gezin en pas vorige week ben ik in Nederland weer echt begonnen met trainen. Een heel ontspannen voorbereiding dus, en daarom is het nooit mijn plan geweest om voor het klassement te gaan in Spanje."

Mollema keek dan ook even vreemd op toen hij maandag in een persbericht van zijn team Trek-Segafredo uitspraken las van ploegleider Yaroslav Popovych. "Het hele team gaat Bauke helpen om hem zo goed mogelijk naar Madrid te brengen", zei de oud-renner. "Als alles goed gaat, weten we zeker dat hij in de top vijf kan eindigen."

"Er was een klein beetje miscommunicatie", lacht Mollema, die maandag direct reageerde met een tweet waarin hij schreef dat het klassement geen doel voor hem was.

"In het contact met mijn trainer was het altijd duidelijk dat ik dit jaar in de Tour voor het klassement en in de Vuelta voor ritzeges zou gaan. Popovych was daar misschien niet helemaal goed van op de hoogte en heeft er zijn eigen visie op gegeven."

Mollema wil revanche voor mindere Tour

Mollema hoopt in Spanje dus met het winnen van een rit revanche te nemen voor zijn wat mindere Ronde van Frankrijk. De Groninger begon de Tour met de ambitie om minimaal in de top tien te eindigen, maar door een valpartij aan het einde van de eerste week in de kasseienrit kreeg hij last van zijn rug en zakte hij weg uit de top van het klassement.

"De Tour is niet geworden wat ik ervan gehoopt had", stelt Mollema, die als 26e eindigde in de algemene rangschikking. "Maar het was altijd duidelijk dat ik dit jaar in nog een grote ronde wilde starten, want dat zijn toch de koersen die ik het liefst rijd."

De klimmer heeft bovendien bewezen dat hij in grote rondes met succes mee kan doen om etappezeges. Vorig jaar startte hij zonder klassementsambities aan de Tour en won de vijftiende rit. Dit jaar was hij na zijn valpartij met een derde plaats in de vijftiende etappe en een vierde plaats in de zestiende etappe twee keer dicht bij winst in de Ronde van Frankrijk.

"Ik zal in de toekomst zeker grote rondes blijven rijden om het klassement", aldus Mollema. "Maar ik vind het ook erg leuk om voor ritzeges te gaan, zeker als het zo gaat als vorig jaar in de Tour."

Eerste Vuelta-deelname sinds 2013

Mollema heeft ook goede herinneringen aan de Ronde van Spanje, alleen zijn die van wat langer geleden. In 2011 beleefde hij bij zijn Vuelta-debuut zijn doorbraak als klassementsrenner door als vierde te eindigen en het puntenklassement te winnen.

De voormalig renner van Rabobank startte ook in 2012 (28e) en in 2013 (52e) in de laatste grote ronde van het jaar, maar in de vier jaar daarna liet hij de Vuelta links liggen. "Het is een goede vraag waarom ik de Ronde van Spanje zo lang niet meer gereden heb, ik snap het zelf ook niet helemaal", aldus Mollema. "Het kwam steeds niet helemaal goed uit. "

"Maar ik ben absoluut een fan van de ronde en van het land Spanje. De Vuelta is, zeker vergeleken met de Tour, een erg relaxte koers. En er zijn altijd superveel aankomsten bergop."

Dat is dit jaar niet anders, want liefst 9 van de 21 etappes eindigen na een klim. Dat betekent dat er veel kansen op dagsucces zijn voor Mollema, maar ook dat de Ronde van Spanje een ideale voorbereiding is op de wegwedstrijd van de WK, die twee weken na de slotrit van de Vuelta wordt verreden rond Innsbruck.

In Oostenrijk ligt een parcours dat vergelijkbaar is met een stevige bergetappe en dus zeer geschikt lijkt voor Mollema. "Dat kun je wel zeggen, ja. Ook daarom wilde ik de Vuelta heel graag rijden dit jaar. In 2012 en 2013 heb ik al gemerkt dat de Ronde van Spanje de beste voorbereiding is op de WK."

De 73e editie van de Vuelta a España begint zaterdag met een proloog van acht kilometer in Málaga. De ronde eindigt op zondag 16 september met een rit naar Madrid.