Kelderman ondanks gebrek aan koersritme optimistisch over Vuelta

"Ik voel me goed, heb keihard getraind en geloof dat ik straks met de grote mannen in deze ronde kan meedoen'', zegt de 27-jarige Gelderlander, die dit seizoen door blessureleed aan slechts 22 koersdagen is toegekomen.

De kopman van Team Sunweb verblijft in Antequera, een stad 47 kilometer ten noorden van Málaga, waar zaterdagavond wordt afgetrapt met een tijdrit over 8 kilometer.

Dat Kelderman zo vol vertrouwen begint aan de Ronde van Spanje, is best opmerkelijk. Het jaar 2018 gaat voorlopig niet de boeken in als een succesvol hoofdstuk van zijn wielercarrière.

De geboren Amersfoorter brak in maart in Tirreno-Adriatico zijn sleutelbeen, waarna hij ook nog werd geconfronteerd met verschijnselen van spieruitval in zijn arm.

Miste het hele voorjaar

Kelderman miste het hele voorjaar en brak tot overmaat van ramp op het Nederlands kampioenschap hetzelfde sleutelbeen opnieuw. Dat kostte hem zijn plek in het team voor de Tour de France.

De Nederlander kwam voor het laatst in actie tijdens de Ronde van Zwitserland. Hij eindigde toen verdienstelijk als vijfde in het algemeen klassement.

Kelderman blikt liever niet al te veel terug op de maanden dat hij op de ‘reservebank’ moest plaatsnemen en heeft het vizier dan ook alweer gericht op de toekomst.

"Het sleutelbeen is gerepareerd, ik kan alles weer en wat nog belangrijker is: ik denk er niet meer aan wanneer ik op de fiets zit en heb totaal geen pijn. Ik heb enorm veel getraind, omdat ik echt heel goed wil zijn in de Vuelta", aldus Kelderman, die vorig jaar net buiten het podium belandde in Spanje (vierde plaats).

"Alles is soepel verlopen. Vooral de laatste paar weken voelde ik me tijdens de trainingsritten super. Niet dat het direct betekent dat ik in de koers ook top zal zijn, maar ik verwacht wel dat ik me kan meten met de andere toppers."