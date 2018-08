Porte verruilt BMC na dit seizoen voor Trek-Segafredo

Porte wordt bij Trek-Segafredo ploeggenoot van onder anderen de Nederlanders Bauke Mollema en Koen de Kort.

De klim- en tijdritspecialist kwam sinds 2016 uit voor BMC en was voor die tijd actief bij Team Sky (2012-2015) en Saxo Bank (2010-2011).

Porte geldt al tijden als een van de grote uitdagers van Chris Froome in de strijd om de zege in de Tour de France. Hij eindigde echter nooit hoger dan de vijfde plek in 2016 en viel in de afgelopen twee edities zelfs voortijdig uit.

Porte won dit seizoen onder meer de Ronde van Zwitserland. Hij schreef in zijn loopbaan verder koersen als Parijs-Nic en de Ronde van Romandië op zijn naam.

'Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging'

"Ik kan niet wachten om aan het volgende hoofdstuk van mijn loopbaan te beginnen. Ik heb een geweldige tijd bij BMC gehad, maar ik was klaar voor een nieuwe uitdaging", vertelt Porte in een persbericht.

"Ik kijk ernaar uit om me op meer wedstrijden in het jaar te richten. Natuurlijk gaat de Tour de France een groot doel voor me zijn. Ik ben ook blij dat ik daar een heel sterk team om me heen krijg, maar ik richt me ook op de wedstrijden van een week. Koersen die ik in het verleden al won, maar ook wedstrijden waaraan ik nog nooit deelnam."

Porte kwam in de Tour van vorige maand ten val in de beruchte kasseienetappe. Hij liep daarbij onder meer een sleutelbeenbreuk op, die hem enkele weken aan de kant hield.

Porte maakt komende zaterdag zijn rentree in de Vuelta a España. Hij is tevens opgenomen in de Australische selectie voor het WK.