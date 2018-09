Beukeboom komt ruim tekort bij aanval op werelduurrecord

"Ik denk dat ik dat een kwartier onder controle had", zei Beukenboom, die redelijk snel achter lag op het schema van de inmiddels gestopte Wiggens. "Daarna is het een lijdensweg geworden."

De 29-jarige Beukeboom was de zesde renner die tevergeefs een poging deed het drie jaar oude record van de Tour de France-winnaar van 2012 uit de boeken te rijden. In de afgelopen jaren kwamen ook de Zwitsers Micah Gross en Marc Dubois, de Amerikaan Tom Zirbel en de Denen Mikkel Bjerg em Martin Toft Madsen tekort.

Beukeboom verbrak woensdag wel het Nederlands uurrecord. Dat stond op naam van Thomas Dekker, die eveneens in Aguascalientes op 25 februari 2015 tot 52,221 kilometer kwam.

Het werelduurrecord stond toen nog op 52.491 kilometer en was in handen van de Australische tijdrijder Rohan Dennis. De 52,757 kilometer van Beukeboom is de vijfde afstand ooit verreden in een uur.

'Dit is denk ik niet de beste prestatie die ik kan leveren'

In tegenstelling tot Dekker, die op de weg actief was, rijdt Beukeboom al jaren op de baan. Hij won vier keer brons op een EK, maar het werelduurrecord moest het hoogtepunt worden van zijn carrière. Vooraf had hij goede hoop. "Wij en ook het team rondom Wiggins weten dat het record nóg scherper kan", zei hij vooraf.

In Aguascalientes, dat op 1.887 meter boven zeeniveau ligt, werd woensdag al snel duidelijk dat Beukeboom het niet ging halen. Hij reed al na enkele minuten minder hard dan Wiggins in 2015 en zag zijn gemiddelde langzaam teruglopen. Na afloop was hij ontgoocheld en zocht hij naar redenen waarom het niet was gelukt

"Ik kon er niet doorheen trappen. Dit was wat er vandaag in zat. Dit is denk ik niet de beste prestatie die ik kan leveren. Ons traject wees erop dat ik het record kon breken, maar het mocht niet zo zijn."