Lotto-Jumbo versterkt zich met Quick-Step-renner Laurens De Plus

De laatste jaren stond De Plus onder contract bij Quick-Step Floors, waarmee hij in 2015 zijn eerste overwinning boekte. De Vlaming deed vorig jaar in de Giro d'Italia voor het eerst mee aan een grote ronde en eindigde als 24e in het algemeen klassement.

De Plus denkt dat Lotto-Jumbo op dit moment de ideale ploeg is voor hem. "Dit team heeft bewezen goed te werken met jongeren en ze verder te kunnen ontwikkelen."

"Het gaf moraal hoe ik de ploeg in de Tour zag rijden. Dit is voor mij een unieke kans om me verder te ontwikkelen en me later hopelijk ook zo te tonen in grote rondes."

De Plus renner voor de toekomst

Volgens sportief directeur Merijn Zeeman van Lotto-Jumbo is De Plus gehaald met het oog op de toekomst. Hij zal in het begin dus vooral de huidige kopmannen ondersteunen.

"We zijn in staat naar de lange termijn te kijken en willen graag de grootste talenten binnen onze ploeg hebben. Daarom scouten we intensief in de leeftijdscategorie van 22 tot 25 jaar", verklaart Zeeman.

"Dat is de nieuwe generatie kopmannen. We gaan jongens als Laurens in dat proces geleidelijk begeleiden: van ondersteuning van onze huidige kopmannen tot mogelijkheden om zelf het leiderschap te dragen."

Voor Lotto-Jumbo is De Plus de eerste versterking voor volgend jaar. De Nederlandse wielerploeg is naar verluidt ook dicht bij de komst van tijdritspecialist Tony Martin.