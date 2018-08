Dylan van Baarle maakt voor Team Sky debuut in Ronde van Spanje

Voor Van Baarle is het de eerste keer dat hij de Ronde van Spanje gaat rijden. De 26-jarige Nederlander deed in zijn loopbaan wel al drie keer mee aan de Tour de France en in 2014 stond hij aan de start van de Giro d'Italia, die hij overigens niet uitreed.

"De ontwikkeling van Dylan dit seizoen is veelbelovend en de Vuelta moet daar nu een belangrijke rol in gaan spelen", zegt teambaas Dave Brailsford woensdag op de site van Team Sky.

"Dylan was teleurgesteld dat hij niet in onze Tour-selectie zat, maar ik ben onder de indruk van de manier waarop hij zich van die domper heeft hersteld. Hij verdient het om in dit team te zitten."

Van Baarle kroonde zich dit seizoen tot Nederlands kampioen tijdrijden, zijn belangrijkste prestatie dit jaar. Daarnaast won hij begin juni met Sky de ploegentijdrit in het Critérium du Dauphiné.

Eerder deze maand deed Van Baarle mee aan de EK wielrennen in Glasgow, maar de inwoner van Veenendaal kon daar geen rol van betekenis spelen. Hij eindigde als tiende in de tijdrit en kwam in de wegwedstrijd als 54e over de streep.

Kwiatkowski moet Sky aan nieuw succes helpen

Kopman Kwiatkowski krijgt de opdracht om Sky ook in de derde grote ronde van het jaar de eindzege te bezorgen. In de Giro trok Chris Froome aan het langste eind en in de Tour eindigde Geraint Thomas als eerste in het algemeen klassement.

Het is de tweede grote ronde van het jaar voor Kwiatkowski, die in de Tour als knecht fungeerde. Zes dagen na de laatste etappe in de Ronde van Frankrijk stond hij al aan de start van de Ronde van Polen. Kwiatkowski toonde zijn vorm door de WorldTour-koers in eigen land op zijn naam te schrijven.

"Ik heb nog nooit twee grote ronden in een seizoen gereden, dus ik ben benieuwd hoe mijn lichaam daarop gaat reageren", zegt de 28-jarige Pool. "Ik voel geen druk en heb er vooral heel veel zin in. Dit is een belangrijke stap in mijn carrière."

Naast Van Baarle en Kwiatkowski bestaat de Vuelta-selectie van Sky uit de Spanjaarden David de la Cruz en Jonathan Castroviejo, de Engelsman Tao Geoghegan Hart, de Colombiaan Sergio Henao, de Italiaan Salvatore Puccio en de Rus Pavel Sivakov.

De Ronde van Spanje begint zaterdag met een proloog en eindigt op 16 september met een vlakke etappe naar Madrid.