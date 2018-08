Langeveld na acht jaar afwezigheid weer actief in Ronde van Spanje

Langeveld, wiens laatste grote ronde de Tour van 2016 was, fungeert als knecht bij de Amerikaanse formatie van ploegbaas Jonathan Vaughters.

De Colombiaanse klimmer Rigoberto Urán is de kopman. De 31-jarige klimmer stapte dit jaar als gevolg van een valpartij af in de Tour de France, waarin hij vorig jaar nog als tweede was geëindigd.

De ploeg van EF-Drapac bestaat verder uit Mike Woods, Pierre Rolland, Dani Moreno, Tom Van Asbroeck, Simon Clarke en Mitchell Docker.

"Met 'Rigo' die voor het klassement gaat, is er altijd veel ongezien werk dat moet gebeuren", zegt Langeveld. "Ik probeer het team daarbij zo goed mogelijk te helpen en hoop drie weken solide te presteren."

Goede herinneringen aan Vuelta

Hoewel de renner uit Leiden lang ontbrak in de Vuelta, heeft hij goede herinneringen aan de Spaanse etappekoers. "Mijn mooiste herinnering is het winnen van de Vuelta in 2007 met Denis Menchov." Langeveld reed toen voor de Rabobankploeg.

De Vuelta begint zaterdag met een proloog in Málaga. Op 16 september is de laatste etappe met finish in Madrid. Titelverdediger Chris Froome zal er niet bij zijn, maar de laatste grote ronde van het jaar kan toch pronken met een sterk deelnemersveld.

Onder anderen Peter Sagan, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Richie Porte, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk, Adam en Simon Yates en Michal Kwiatkowski staan op de voorlopige startlijst.