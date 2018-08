Beukeboom: 'Niemand zal boos zijn als ik werelduurrecord niet verbreek'

Wiggins kwam drie jaar geleden op de wielerbaan in Londen tot een afstand van 54 kilometer en 527 meter. De Tour-winnaar van 2012 verbrak daarmee de afstand die zijn landgenoot Alex Dowsett twee maanden eerder had afgelegd.

Beukeboom en zijn begeleider Jim van den Berg denken dat die afstand te doen is, zeker omdat de coureur van het continentale team Vlasman Cycling zijn poging op grote hoogte in Mexico waagt. De hooglandbaan van Aguascalientes, waar eerder ook Thomas Dekker een poging waagde, ligt 1.887 meter boven zeeniveau.

"Ik heb nog steeds niet de illusie dat ik een betere wielrenner ben dan Wiggins", zegt Beukeboom op de site van de KNWU. "Maar Jim heeft mij laten inzien dat hij zijn record niet onder ideale omstandigheden reed."

Volgens berekeningen van Van den Berg, werkzaam voor wielerlaboratorium Robic, moet Beukeboom qua fysieke gesteldheid in staat zijn om de afstand van Wiggins te verbreken. De drievoudig nationaal kampioen achtervolging op de baan zit al sinds begin augustus in Mexico om zich optimaal voor te bereiden.

'Poging Wiggins was vooral commercieel feestje'

Van den Berg: "Ik snap wel dat de buitenwacht naar ons kijkt met de gedachte: wie denken die gasten wel niet dat ze zijn? Maar als je het uurrecord van Wiggins onder de loep neemt, zie je dat het vooral een commercieel feestje rondom het afscheid van zijn profcarrière was. Wij, en ook het team rondom Wiggins, weten dat het record nóg scherper kan."

Beukeboom gaat mee in de berekeningen van zijn begeleider. "Daarin komt een bandbreedte van mijn afstand naar voren, waaruit blijkt dat het record haalbaar is. Als ik eerlijk ben is zo’n werelduurrecordpoging precies waar ik goed in ben: een uur lomp hard trappen."

Beukeboom, die in juni al op hoogtestage ging in Colorado om te wennen aan de ijle lucht, legt zichzelf niet direct veel druk op. "Ik ben er niet zo mee bezig of het wel of niet lukt. Ik richt mij op maar één ding: mijn taak uitvoeren. Zo zwart-wit zie ik het."

"Uiteraard zou ik extreem teleurgesteld zijn als ik faal. Maar ik zie niet in wat het toevoegt als ik daar van tevoren over nadenk. Niemand zou boos zijn als het mij niet lukt, dus als ik het niet haal: even goede vrienden. Maar één ding weet ik wel, het gaat ontzettend veel pijn doen."

Beukeboom waagt zijn recordpoging woensdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd en wordt door Eurosport en op het YouTube-kanaal van de UCI rechtstreeks uitgezonden.