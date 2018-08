Ligthart volgt voorbeeld Terpstra en tekent bij Direct Énergie

De dertigjarige Ligthart komt over van Roompot-Nederlandse Loterij, waar hij sinds 2017 onder contract staat. Eerder kwam hij uit voor Vacansoleil en Lotto Soudal.

"Pim is een sterke teamgenoot. Hij zal Niki de komende twee seizoenen bij Direct Énergie helpen om klassiekers te winnen", schrijft het Franse team in een statement op de eigen site.

Ligthart pakte in 2011 de Nederlandse titel op de weg. Ook won hij de GP La Marseillaise en etappes in de Ster ZLM Toer en de Ruta del Sol.

Vorige week werd al bekend dat Terpstra vanaf 2019 gaat rijden voor Direct Énergie, een procontinentale formatie. De 34-jarige winnaar van de Ronde van Vlaanderen komt over van Quick-Step Floors.

Ligthart werd in 2011 Nederlands kampioen

Terpstra en Ligthart kennen elkaar goed

De keuze om voor Direct Énergie te tekenen, was volgens Ligthart snel gemaakt. "Niki wilde mij er graag bij hebben, zo is dat balletje gaan rollen. En als de beste klassieke renner van dit moment je vraagt is dat wel een heel grote eer natuurlijk", zegt Ligthart op de site van Roompot-Nederlandse Loterij.

De twee Noord-Hollanders zijn goede bekenden van elkaar. "Niki en ik kennen elkaar al heel lang. Eigenlijk sinds ik op de baan ben gaan rijden. We zijn samen in 2008 naar de Olympische Spelen in Peking geweest en hebben daarna altijd goed contact gehouden. Tijdens de Zesdaagse in Rotterdam komen we elkaar natuurlijk vaak tegen en ook tijdens het seizoen zoeken we elkaar in de koers af en toe op. Dus een goed contact was er altijd al."

De renner uit Hoorn, die in het vorige decennium twee jaar in Frankrijk woonde, weet wat zijn belangrijkste taak wordt bij Direct Énergie.

"Ik moet Niki bijstaan in de klassiekers. De verwachting is dat ik het hele voorjaar hetzelfde programma met hem afwerk. In de kleinere koersen zal ik af en toe ook zeker voor eigen kansen mogen gaan. Dat ik de Franse taal goed beheers is ook wel fijn, daarin kan ik Niki nog op een andere manier bijstaan."